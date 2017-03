Recensione '45, una graphic novel di Maurizio Quarello per la casa editrice Orecchio Acerbo

’45 è la graphic novel pubblicata in questo mese di marzo dalla casa editrice Orecchio Acerbo, realizzata dal bravissimo disegnatore Maurizio A. C. Quarello. In questo emozionante racconto per immagini troviamo un periodo storico ancora vivo nei ricordi dei nostri nonni, l’ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale, la guerra che ha sconvolto tutta l’Europa. In questo libro troviamo una piccola storia, ma anche se piccola era comune in quegli anni, una storia di paura e di speranza di una donna che spera di rivedere suo marito e suo figlio tornare dalla guerra. ’45 è stato pubblicato anche in Francia e in Germania.

La trama di ’45 si apre con Maria, una mamma e una moglie, che non riesce a dormire e pensa soltanto al marito e al figlio che si trovano a combattere una guerra che sembra senza fine. Ci troviamo nel nord Italia, gli alleati ancora non sono arrivati, e bande partigiani stanno ingrossando le loro fila dei giovani che si rifiutano di arruolarsi nella Repubblica di Salò, ma soprattutto fuggono dalle deportazioni in Germania. Maria si trova da sola in casa e la sua paura cresce ogni giorno di più, specialmente per i soldati tedeschi che fanno capolinea ogni tanto in casa sua per mangiare qualcosa. Ma la felicità non è lontana, la liberazione arriverà da lì a poco e anche il ritorno a casa di suo figlio.

Questa graphic novel con le sue immagini toccanti riesce a entrare nei cuori di chiunque la legga. Tra le sue pagine riscopriamo un pezzo di storia che viene troppo spesso dimenticato, ma in questo libro troviamo davvero un racconto magnifico: la paura della protagonista, ma anche i partigiani che si nascondono tra le montagne, la loro vita fatta di combattimenti e di morte, il marito di Maria che tra i partigiani viene più volte ferito ma non si ferma e continua a combattere. Nelle sue 94 pagine troviamo anche la gioia della liberazione, i festeggiamenti, la gioia e la sicurezza che ormai la guerra è finita e forse la vita potrà tornare ad essere vissuta.

La protagonista è Maria una donna che come tante durante la Seconda Guerra Mondiale si è ritrovata a rimanere sola a casa dopo che tutti gli uomini della sua famiglia erano stati mandati in guerra. Il figlio alpino in Russia e il marito tra le fila partigiane. Una donna forte ma piena di paura sia per la sorte dei suoi cari sia per i tedeschi che si fermavano da lei anche solo per mangiare qualcosa. La paura è diventata come una seconda pelle per lei, ma la liberazione è finalmente vicina. La felicità nell’abbracciare di nuovo il figlio e sapere che la guerra è ormai alle spalle.

L’autore Maurizio A. C. Quarello per disegnare questa bellissima graphic novel ha attinto ai ricordi dei nonni ed è proprio a loro che ha dedicato il libro. La sua carriera inizia nel 2005 e da allora le pubblicazioni si sono susseguite senza mai fermarsi, ha collaborato con tantissime case editrici europee, inoltre alcune sue opere sono esposte nelle gallerie di tutto il mondo. Non sono mancati i premi ricevuti per i tanti libri che ha disegnato, una carriera davvero ricca di successi.

