Recensione Una notte a Roma la nuova graphic novel dell'autore Jim pubblicata da Edizioni BD

Una notte a Roma è la graphic novel pubblicata dalla casa editrice Edizioni BD lo scorso 30 gennaio. Questa nuova opera è il frutto del lavoro del fumettista e autore Jim, all’anagrafe Thierry Terrasson. Una graphic novel acclamata da tanti e di cui Le Figaro scrive: “…il lavoro migliore di Jim, i cui personaggi sono profondi e dotati di sfaccettature psicologiche mirabili”.

La trama di “Una notte a Roma” racconta le vite di due persone Marie e Raphael, che dopo un’appassionante storia d’amore quando avevano vent’anni non hanno più avuto notizie l’una dell’altro, fino a quando non arriva il loro quarantesimo compleanno. Durante la festa per il compleanno di Raphael tra i regali trova una misteriosa videocassetta senza mittente. Dopo aver ritrovato un vecchio videoregistratore decide di guardarla e così tutti i suoi ricordi tornato alla mente, è Marie che l’ha spedita per ricordargli una sua vecchia promessa e cioè di vedersi per una sola notte, durante il loro compleanno, a Roma solo loro due una sola notte. Una promessa vecchia di vent’anni ma che cambierà completamente le loro vite.

La graphic novel racconta la vita di due persone ormai alla soglia dei quarant’anni che decidono di mantenere la promessa che si erano scambiati vent’anni prima. Tra le pagine di questa opera vediamo poco a poco la difficoltà nella decisione di Raphael di lasciare tutto, la sua ragazza con cui ormai convive e con cui ha una relazione stabile, per scappare a Roma e vivere una folle notte con una donna che non vede da quasi vent’anni. Le paure e le difficoltà che incontra nel prendere una decisione tanto drastica e soprattutto la paura che fino all’ultimo la decisione presa di andare da lei sia una decisione a senso unico. Dall’altra parte invece troviamo Marie una donna decisa e sicura di quello che sta facendo che consapevolmente lascia il suo compagno e parte alla volta di Roma.

Oltre ai due personaggi principali troviamo una serie di coppie che fanno da contorno alla storia principale. Ad esempio il migliore amico di Raphael con sua moglie, che lui vede come un esempio della coppia perfetta, sposati da tantissimi anni e con figli al seguito, la sua idea della loro storia è quella di un amore perfetto e della vita perfetta che lui non avrà mai. Raphael e Marie rappresentano tutto quello che non si dovrebbe fare a quarant’anni, scappare da una stabilità per poter vivere una notte da ventenni scapestrati e senza un vero obiettivo per il futuro. Marie è consapevole che tutto questo durerà solo una notte e decide di vivere tutto fino in fondo senza pensare a quello che accadrà dopo.

La storia che ci viene raccontata in questa graphic novel è una storia d’amore diversa dalle altre, un amore lasciato sopito in fondo al cuore per vent’anni che in realtà non ha mai lasciato i due protagonisti, ma come sanno bene entrambi è un amore che non potrà mai avere un seguito. La difficoltà delle scelte che fanno durante il racconto ci fanno capire quanto sia complicato dover lasciare le proprie sicurezze solo per poter rivivere ancora una volta le emozioni che da giovanissimi li hanno tanto coinvolti. Non è una decisione semplice per i protagonisti, ma la voglia di avere ancora una notte senza pensieri e senza problemi è troppo forte. Il racconto che ci viene presentato è bello ed emozionante una storia che non ti aspetti e che ti riesce a far emozionare veramente. Nei disegni troviamo la bravura di un grande arista, Jim, che ha all’attivo tante graphic novel e tanti lavori d’animazione.

© Riproduzione riservata