Dance Dance Dance, verso la finale dell'edizione italiana del talent show 10/03/2017 13:15 La finale del programma televisivo andrà in onda su FoxLife il 15 marzo 2017. Le due coppie che si contenderanno la vittoria di "Dance Dance Dance" sono quelle formate da Claudia Gerini e Max Vado e da Clara Alonso e Diego Dominguez. Tra esibizioni singole e in coppia, la semifinale dell'edizione italiana del talent show è stata resa avvincente dalla sfida tra Claudia Gerini e Max Vado (75 punti) e Raniero Monaco di Lapio e Betrace Olla (73,5 punti). "Un’esperienza meravigliosa piena di momenti di rabbia e frustrazione ma anche di gioia e divertimento" - ha dichiarato Raniero Monaco di Lapio - “È stata una palestra di vita fondamentale che ha consolidato rapporti umani bellissimi; questa è la gemma che mi porto nel cuore dopo questa avventura”. Intervista a Clara Alonso: 'mi è sempre piaciuto ballare' La finale del programma televisivo andrà in onda su FoxLife il 15 marzo 2017. © Riproduzione riservata

