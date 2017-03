Marvel Comics, Cate Blanchet: più cattiva che mai in Thor Ragnarök

Thor Ragnarök si appresta ad essere considerato uno dei film maggiormente attesi dell’universo Marvel Comics e dai fan dei fumetti. Questo non solo per la parata di stelle che formano l’eccezionale cast ma anche per la presenza, nella narrazione, di un super cattivo femminile che per la prima volta veste il ruolo dell’antagonista principale degli eroi, interpretato dall’attrice australiana Cate Blanchett, senza nulla togliere ai precedenti personaggi femminili Marvel che sono apparsi come criminali complementari.

In questo nuovo episodio della saga Marvel, Thor deve salvare il suo popolo dalla spietata Hela, interpretata da Cate Blanchet, dea della morte che liberatasi dalla prigione nella quale era stata rinchiusa è pronta alla sua vendetta. Cate Blanchet in una recente intervista ripresa da Comic Book Movie, dichiarandosi entusiasta per il ruolo, ha affermato che nelle donne c’è una potenzialità inespressa per diversificare i ruoli dei cattivi dei fumetti.

Per la prima volta quindi a vestire i panni del villain principale in un film Marvel sarà un protagonista femminile. Hela nella storia a fumetti appare come l’oscura dea della morte che domina sui regni di Hel e Niflheim. Nella sua ottica d’espansione e di conquista del potere diventa nemica di Asgard e di Thor che viene colpito da una atroce malattia inflittale da Hela che lo rende debole e vulnerabile.

Thor Ragnarök sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal prossimo ottobre e propone, oltre alla super cattiva interpretata da Cate Blanchet, una riunione di personaggi comics tra cui Dr. Stephen Strange, appena apparso al cinema interpretato da Benedict Cumberbatch. Valkyrie, una vendicatrice interpretata da Tessa Thompson (Westworld - Dove tutto è concesso). Sif, guerriera asgardina interpretata dall’attrice Jaimie Alexander (Blindspot). Mark Ruffalo ormai stabile interprete di Hulk. Così come Chris Hemsworth in quelli di Thor.

