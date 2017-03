Dumbo, il remake del film di Tim Burton ha nel cast Danny DeVito 10/03/2017 07:55 Dumbo è il nuovo film di Tim Burton. Danny DeVIto sarebbe in trattative per lavorare al nuovo film di Tim Burton, remake del film "Dumbo" del 1941. Il suo ruolo dovrebbe essere uno dei principali, forse il proprietario del circo Vandemere. Accanto a lui ci sarà anche l'attrice Eva Green, che ha lavorato di recente con Tim Burton nel film "Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali" . Il film è scritto da Eheren Kruger, e racconta di un piccolo elefante dalle grandi orecchie: per questo difetto è beffato dai colleghi del circo in cui lavora. Grazie alle grandi orecchie Dumbo scopre poi che può usarle come ali per volare. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci





