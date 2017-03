Dancing with the Stars, il vulcanico mr. T di "A-Team" è nel cast della 24° stagione

"Dancing With the Stars" sta per affrontare la sua ventiquattresima stagione e lo scorso primo marzo, durante la trasmissione "Good Morning America", è stato svelato il cast che vi prenderà parte. Fra gli illustri interpreti troviamo il modello Bonner Bolton, la musicista Charo, la star del "Saturday Night Live" Chris Kattan, il campione di baseball David Ross, la star di "Real Housewives of Beverly Hills" Erika Jayne, Heather Morris di "Glee", il celebre Mr. T di "A-Team", l'ex pattinatrice Nancy Kerrigan, "Nick Vaill" di "The Bachelor", Normani Kordei, cantante della band "Fifth Harmony", il campione di football americano Rashad Jennings e la star olimpica Simone Biles. Un cast da brividi composto da eccellenze dei campi più svariati che dovranno cimentarsi nella danza.

“Dancing with the Stars”, format cui si ispira il nostro "Ballando con le stelle", è un reality show dove le celebrità sono affiancate da ballerini professionisti, messi in competizione e valutati da un'apposita giuria. Nel corso del programma, fra gag improvvisate ed esibizioni più o meno memorabili, si giunge alla coppia vincitrice attraverso varie eliminazioni. La nuova stagione, la ventiquattresima, inizierà il prossimo 20 marzo sulla ABC e come sempre verrà condotta da Tom Bergeron ed Erin Andrews.

Il grande pubblico ricorda Mr. T nella celebre serie tv "A-Team" degli anni ottanta e nel ruolo del cattivo Clubber Lang sul ring in "Rocky III". Non è facile immaginarselo a danzare sorridente su un palco insieme alla ballerina professionista Kym Herjavec, ma è proprio quello che i telespettatori della ABC vedranno nelle prossime settimane. C'è molto da sapere su Mr. T oltre ai Blockbuster degli anni d'oro: l'infanzia difficile a Chicago senza il padre e con undici fratelli, il lavoro come buttafuori e la fama da duro, il look da mohicano dopo aver guardato un documentario del National Geographic sui guerrieri africani Mandingo, la fama come attore e wrestler e infine gli show da protagonista "I Pity The Fool" e "T And T".

Mr. T ha sessantaquattro primavere sulle spalle ma non ha perso la grinta che l'ha reso famoso: è stato fra i primi ad annunciare il suo entusiasmo per la partecipazione a "Dancing With The Stars" sul proprio account Twitter, promettendo che in caso di vittoria si taglierà la cresta per solidarietà ai bambini malati di cancro. Proprio qualche giorno fa lo showman è atterrato a Los Angeles per prepararsi al debutto sfoggiando una bandana a stelle e strisce, una tuta e delle scarpe da tennis, in una delle ultime occasioni in cui potrà vestirsi casual come piace a lui.

