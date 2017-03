Marvel Comics Black Panther dal fumetto degli anni sessanta al film 09/03/2017 13:00 Black Panther la Marvel porta al cinema il fumetto creato da Stan Lee e Jack Kirby Pantera Nera ha avuto nel corso degli anni una vita comics avvincente un po’ come molti dei supereroi del mondo Marvel. Re di Wakanda, un piccolo stato tecnologicamente molto avanzato rispetto alle altre nazioni della Terra, T'Challa indossa la maschera di Black Panther per proteggere la sua patria e la sua popolazione dalle minacce del mondo esterno. Black Panther è stato creato come personaggio dei fumetti da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966 e fece la sua prima apparizione nella serie comics Fantastici Quattro n. 52. Dalle pagine dei fumetti degli anni sessanta il personaggio approderà al cinema all’inizio del 2018 con protagonista l’attore Chadwick Boseman nelle vesti di re e supereroe. Nella storia a fumetti Black Panther ha vissuto molte vite quanti furono i sovrani di Wakanda, ognuno di loro impegnato a proteggere il piccolo stato che dirigevano.La narrazione comincia, tuttavia, con la successione al trono di re T’Challa, avvenuta dopo la morte del padre per mano di un letale nemico. La serie comics è attualmente scritta da Ta-Nehisi Coates ed illustrata da Brian Stelfreeze e Chris Sprouse. Come accaduto a molti eroi dei fumetti, anche il personaggio di Black Panther ha avuto una sua evoluzione femminile con Shuri sorella di T’Challa, creta da Reginald Hudlin e John Romita Jr e lanciata in una serie comics nel corso del 2009. Black Panther verrà diretto da Ryan Coogler e conta nel cast Angela Bassett (American Horror Story) nel ruolo di Ramonda madre del re, Lupita Nyong’o (Star Wars), Andy Serkis (Avengers: Age of Ultron), Florence Kasumba (Captain America: Civil War), Danai Gurira (The Walking Dead). © Riproduzione riservata

