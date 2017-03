Film più visti della settimana in USA: le novità sono 'The Shack' e 'Logan' 07/03/2017 17:43 Al box office USA entrani i film "The Shack" e "Logan". Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 3 al 5 marzo 2017 vede al primo posto “Logan” (88.411.916 di dollari): la storia è quella di Laura Kinney / X-23, giovane clone femminile di Wolverine che deve essere protetto dallo stesso protagonista e dal Professor X. Al secondo posto resta “Get Out” (78.079.925): il giovane afro-americano Chris fa visita alla tenuta di famiglia della sua ragazza bianca Rose, ma scopre quale sia la realtà nascosta dietro la famiglia. Altra novità è al terzo posto con “The Shack” (16.172.119 dollari): la storia è di Mackenzie Phillips che dopo aver perso una delle figlie in un incidente riceve un telegramma firmato dal misterioso “Papa”, che si rivelerà Dio interpretato da Octavia Spencer (leggi l’intervista all’autore del libro). Al quarto porto c’è “The LEGO Batman Movie” (148,684.165 dollari): Batman che deve fronteggiare l’attacco a Gotham City. Al quinto posto c’è “John Wick: Chapter Two” (82.945.210 di dollari), sul sicario John Wick che dopo una pausa di lavoro orna per smantellare una gilda di assassini. © Riproduzione riservata

