Charlize Theron in Atomic Blonde tratta dalla graphic novel di Anthony Johnston 09/03/2017 10:00 In "Atomic Blonde", Charlize Theron interpreta una letale spia a servizio dell'Intelligence britannica: Lorraine Broughton alle prese con una lista top secret alla vigilia della caduta del muro di Berlino. Charlize Theron sarà la protagonista di "Atomic Blonde", la pellicola cinematografica diretta da David Leitch e tratta dalla graphic novel "The Coldest City" (Oni, 2013) scritta dal fumettista Antony Johnston. Atomic Blonde, precedentemente il titolo era quello dell'opera comics, debutterà in anteprima domenica 12 marzo al SXSW, il festival interattivo di musica e cinema che si tiene annualmente nella città texana di Austin.

Il film è atteso nelle sale statunitensi il 28 luglio.

Nel cast, accanto all'attrice Premio Oscar, figurano anche James McAvoy, John Goodman e Toby Jones. Applaudita da lettori, critica e colleghi, "The Coldest City" è stata definita un capolavoro con una storia di spionaggio degna dei migliori titoli di John Le Carré. Un'opera superlativa ambientata nel periodo della guerra fredda pregna di misteri intessuti in un'atmosfera di sospetto reciproco. Un noir perfetto capace di mantenere la suspence fino all'epilogo e rinvigorire lo spy thriller in chiave moderna.

La sceneggiatura di Johnston è illustrata da Sam Hart. Siamo a Berlino nel novembre del 1989 alla viglia della caduta del muro. Il comunismo ha fallito, ma rimane un'ultima missione da portare a termine per l'Intelligence britannica. Un paio di settimane prima, infatti, un agente del MI6 è stato freddato: era riuscito a farsi consegnare una preziosa lista con i nomi e i profili di tutte le spie operanti in città. Tuttavia, la lista è scomparsa. Tocca a Lorraine Broughton (Charlize Theron), navigata spia del MI6, il compito di trovarla. Senza alcun contatto a Berlino a cui appoggiarsi, la protagonista dovrà districarsi in un clima di paranoia e corruzione dilaniante: la lealtà ammette minime percentuali di sopravvivenza, l'onore è un lusso a cui meglio non aggrapparsi. Antony Johnston è il fumettista inglese che, alla pubblicazione di "The Coldest City", è già noto per le sue collaborazioni con Alan Moore e la serie post apocalittico "Wasteland", uscita mensilmente per Oni Press dal 2006 al 2015. In Wasteland, lo scenario vede un angolo d'America dopo che una catastrofe identificata con il Big Wet ha modificato la geografia: i mari sono avvelenati, i paesaggi desertici in preda alle tempeste di polveri, la tecnologia appartiene al passato. L'umanità decimata è costretta a vivere grazie all'agricoltura di sussistenza. © Riproduzione riservata

