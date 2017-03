Outlander, la terza stagione debutterà a settembre 2017

Galleria fotografica

Serie TV / News Ingobernable, il coinvolgente trailer della nuova serie con Kate del Castillo La serie televisiva "Ingobernable" sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 24 marzo 2017. Il racconto si concentra sul personaggio di Emilia Urquiza, first lady del Mexico. Interpretata da Kate del Castillo, la protagonista è rappresentata come una donna forte e determinata, con progetti per migliorare le condi...

Serie TV / News "Melrose", il compassato Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista per la gioia dei critici "Melrose" è la nuova serie tv in cinque episodi ispirata ai romanzi di Edward St Aubyn le cui riprese sono previste per il prossimo agosto. Coprodotto da Showtime e Sky Atlantic, il progetto si avvale di Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista e dello scrittore David Nicholls in qualità di sceneggiatore. Ogni episodio riprende...

Serie TV / News Animals, pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione La seconda stagione di "Animals" debutterà su HBO il 17 marzo 2017. Sul canale Youtube dell'emittente statunitense è stato pubblicato il trailer ufficiale con alcune scene tratte dai nuovi episodi della serie televisiva creata da Phil Matarese e Mike Luciano. La trama vede protagonisti alcuni animali che vivono nell...

Serie TV / News 24: Legacy, recensione della prima puntata della serie tv Abbiamo guardato in anteprima la prima puntata di “24: Legacy”, spin-off della celebre serie televisiva “24” creata da Joel Surnow e Robert Cochran. Nella fiction torna protagonista il tempo reale pertanto le azioni dei personaggi avvengono in un unico arco temporale, il presente. La trama pone al centro il serge...

Serie TV / News Dance Dance Dance, decima puntata: immagini delle esibizioni singole e in coppia La decima puntata di "Dance Dance Dance" va in onda questa sera su FoxLife dalle 21.10. Nel nuovo appuntamento con lo show condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni ci sono sia esibizioni singole che in coppia: Claudia Gerini in "Billie Jean" di Michael Jackson e con Max Vado in "Rhythm is a Dancer" degli Snap, Clara Alonso in...

Serie TV / News Da 'Rocco Schiavone' a 'Falchi': il confine tra lecito e illecito Alcune serie poliziesche italiane costruiscono personaggi che perseguono uno scopo di giustizia agendo ai margini della legalità. Questo aspetto narrativo è presente anche in "Falchi", film diretto da Toni D'Angelo e interpretato da Fortunato Cerlino e Michele Riondino, nelle sale cinematografiche dal 2 marzo. I protagonisti sono due...