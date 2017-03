Sorelle, incontro con il cast della serie tv

Abbiamo partecipato alla presentazione di "Sorelle", in onda su Rai 1 dal 9 marzo 2017.

Diretta da Cinzia TH Torrini, la fiction si focalizza sul personaggio di Chiara (Anna Valle), impegnata nella sua professione di avvocato, single e senza figli. La donna vive a Roma ma è costretta a tornare nella sua città di origine, Matera, a causa della scomparsa di sua sorella Elena (Ana Caterina Morariu) che ha messo in apprensione sua madre Antonia (Loretta Goggi) e i suoi nipoti.

La serie scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta mescola diversi generi, dal mystery al family drama, e comprende anche alcune espresioni del soprannaturale.

Cinzia TH Torrini: Il mio grande sforzo è stato proprio cavalcare tutti questi generi cercando di tenerli insieme emozionalmente e con le psicologie di tutti i personaggi, di dare qualche volta anche un piccolo sorriso, come una scatola cinese e penso di esserci riuscita.

Anna Valle: Sono molto contenta di aver avuto in mano la sceneggiatura di Ivan e Monica e di averlo fatto con un team lavorativo così appassionato. È stato un set sicuramente impegnativo tra Matera e Roma, ma un set in cui ognuno nel proprio lavoro quotidianamente ci ha messo tantissima passione e amore per quello che stava facendo, e questo per me è stato importante perché ha fatto si che anch'io mettessi la stessa passione, lo stesso amore, in quello che stavo facendo. È un progetto al quale sono particolarmente affezionata che insieme Cinzia abbiamo cercato di portare avanti con quella forza che è propria delle donne. Lavorare con Lorella e il resto del cast è stato veramente un regalo.

Loretta Goggi: È una madre sui generis, è una donna che ha scelto di vivere la sua femminilità in maniera assolutamente autonoma, scevra da tutte le imposizioni e paletti che vengono messi dai ben pensanti. Ha scelto di avere due figli da due compagni diversi, non si è mai sposata e si è trovata molto vicina per affinità alla figlia Elena perché ha la stessa impostazione di donna disinibita e libera di scegliere e lasciarsi attirare dai richiami e dalle sensazioni che la vita ti può dare ogni volta.

Ana Caterina Morariu: "Penso che Elena apra la strada anche a tante altre donne, diciamo che smascheri anche la parte negativa che si ha all'interno della nostra storia. È un bellissimo personaggio femminile al quale io sono molto affezionata e sono molto legata a tutti quanti coloro che mi hanno scelto per interpretare questo personaggio, che è molto diverso da me, da tutti i personaggi che io ho sempre affrontato. Di solito tutti quanti mi affidano dei ruoli molto dolci, buoni e carini perché sembro così ma forse sono anche tanto altro e Cinzia ha avuto la lungimiranza di vedere tutto questo e devo dire grazie a Ivan e a Monica perché sono riusciti a descrivere una donna che forse verrà accusata di essere troppo libera o troppo autonoma o di voler essere troppo indipendente, è solamente una donna e forse è il momento di raccontare come sono le donne veramente.

