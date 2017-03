The Walking Dead, l'enigmatico Eugene tiene tutti col fiato sospeso, incluso Josh McDermitt

"The Walking Dead" continua il suo cammino trionfale, almeno in relazione ai dati di ascolto e al gradimento del pubblico; era il 31 ottobre 2010 quando lo show di Frank Darabont debuttava sulla AMC e, giunti alla settima stagione, sembra che i fan irriducibili costituiscano ormai una massa critica. Nella prima parte di questa stagione abbiamo assistito alla comparsa di Negan, alla morte violenta di Abraham e Glenn, alla sottomissione di Rick e soci ai Salvatori, nonché all'apparizione sulla scena di altre comunità come Hilltop, Il Regno e il gruppo della discarica capitanato dall'enigmatica Jadis.

Uno degli aspetti più controversi della settima stagione riguarda però Eugene, personaggio pavido ma dotato di un intelletto sopraffino, portato da Negan nella sua comunità al fine di fabbricare proiettili e risolvere problemi di carattere tecnico. Durante i primi giorni alla base dei Salvatori, vediamo Eugene passare dal terrore più assoluto al collaborazionismo forzato fino a un atteggiamento ambiguo che può essere interpretato in molti modi. Eugene assiste all'omicidio del dottore da parte di Negan, rifiutando poi di prendere parte all'avvelenamento dello psicopatico leader propostogli dalle sue numerose mogli. I fan si stanno domandando se ciò sia dovuto alla sua codardia, alla lealtà verso Negan o se dietro ciò si nasconda una strategia volta a distruggere i Salvatori. Al momento non c'è chiarezza su questo e probabilmente sapremo tutto solo alla fine della stagione.

Nel mondo di "The Walking Dead" popolato prevalentemente da psicopatici, cinici senza scrupoli ed eroi disposti a tutto pur di salvare la pelle, Eugene costituisce un'eccezione: timido, completamente incapace di allacciare relazioni sociali o affettive e codardo oltre ogni limite, questo personaggio è sempre stato uno dei più indecifrabili e imprevedibili, riuscendo a salvarsi solo grazie a un quoziente intellettivo elevato. Bugiardo cronico, si fa proteggere da Abraham sostenendo di conoscere l'origine del virus zombie e di essere in grado di debellarlo, venendo picchiato a sangue quando si trova costretto a confessare la verità. Inutile nei combattimenti, sorprende tutti rivelandosi un genio della meccanica e forgiando un proiettile artigianale che solo casualmente non si rivela fatale per Negan. Il suo istinto di sopravvivenza prevale su tutto il resto e la sua pavidità, paradossalmente, lo rende forte e adatto al cambiamento.

Un punto di vista condiviso anche da Josh McDermitt, l'attore che interpreta Eugene, secondo cui questo personaggio è come un piccolo scarafaggio egoista in grado di arrivare fino alla fine dello show. Neanche lui però lo sa per certo, visto che ha chiesto agli sceneggiatori di non metterlo al corrente delle intenzioni del suo personaggio. Di origini portoghesi e olandesi, Josh è membro del collettivo comico "Robert Downey Jr. Jr." nonché un pilota di mongolfiere qualificato. Oltre a "The Walking Dead" ha preso parte alla sitcom "Vi presento i miei" nel biennio 2011-2012.

