Marvel Comics The Defenders, nuova serie tv tratta dai fumetti

The Defenders è la nuova miniserie tratta dai fumetti della Marvel Comics che vedrà quattro eroi solitari unirsi per salvare l’amata New York ed i suoi abitanti. Gli otto episodi dei quali si compone la miniserie verranno proiettati sulla emittente streaming Netflix.

The Defenders promette di riunire quattro eroi solitari che emergono dall’ombra solo quando c’è bisogno del loro aiuto. Jesseca Jones che è stata tra le migliori serie supereroistiche apparse su Netflix e interpretata da Krysten Ritter, Luke Cage interpretato da Mike Colter, Daredevil interpretato da Charlie Cox e Iron Fist interpretato da Finn Jones. Tutti con un passato tragico che li ha emarginati dalla società ma che gli ha anche donato quei poteri che loro mettono al servizio della collettività.

La nuova serie tv Marvel Comics riprende le narrazioni delle singole serie ed in parte unisce nel cast vari personaggi già apparsi nelle precedenti narrazioni come Elektra Natchios (Elodie Yung) apparsa in Daredevil. Claire Temple, l’infermiera interpretata da Rosario Dawson che ha avuto lo stesso ruolo in tutte le predette serie. Deborah Ann Woll che dalla vampira ramata in True Blood è passata ad interpretare l’avvocatessa Karen Page in Daredevil. Carrie-Anne Moss la Trinity di Matrix che interpreta un’avvocato cinico in Jessica Jones. Sigourney Weaver che dopo Alien e Avatar apparirà per la prima volta in una serie Marvel Comics.

The Defenders è attesa per l’estate inoltrata del 2017. I produttori hanno già il merito di aver riunito in un’unica serie televisiva quattro eroi atipici confezionando un cast importante che saprà donare profondità ai personaggi.

