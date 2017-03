Star Wars VIII – Gli Ultimi Jedi, news su trama, produzione e personaggi

“Star Wars Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi” è protetto dal segreto più assoluto. In attesa di un trailer o quantomeno di una sinossi ufficiale, dobbiamo affidarci alle dichiarazioni dei vari addetti ai lavori (a loro volta vincolati da rigidi accordi di riservatezza) per avere un’idea di cosa ci aspetta. “Voglio che sia esplosivo e divertente, un’avventura trascinante proprio come “Il Risveglio della Forza” e i film originali di Star Wars”, ha dichiarato Rian Johnson, il regista. Alcuni degli attori hanno dichiarato che il film avrà toni più dark rispetto al settimo capitolo, ma resta da vedere cosa questo significhi di preciso.

Rian Johnson ha aggiunto che la storia cercherà di approfondire i personaggi di Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), e Poe Dameron (Oscar Issac), pensati per essere un nuovo trio in grado di competere con quello originale, formato da Luke Skywalker, Leila (o Leia) e Han Solo. “Volevo sapere di più sul loro conto, non solo nel senso di avere più informazioni sul loro passato”, ha spiegato Johnson. “Volevo capire qual è la cosa più difficile che ognuno di loro poteva affrontare – mettiamoli in una situazione del genere, e capiamo chi sono veramente in base a come reagiscono a una cosa simile”.

Un altro pilastro di “Star Wars VIII” sarà il rapporto tra Rey e Luke Skywalker (Mark Hamill). La ragazza avrà bisogno di una guida saggia per imparare ad usare i suoi poteri, e dovrà affrontare quella che, in un certo senso, potrebbe definirsi una seconda adolescenza. Rian Johnson ha detto che “il tema della famiglia” avrà un ruolo importante nel film, il che fa pensare che scopriremo finalmente l’identità dei genitori di Rey.

In “Star Wars VIII – Gli Ultimi Jedi” non ci sarà un salto temporale: la storia riprenderà pochi secondi dopo il finale de “Il Risveglio della Forza”, quindi vedremo subito la reazione del Primo Ordine alla distruzione della loro base, Starkiller. Dall’altra parte, anche Leila dovrà fare di tutto per assicurare nuove alleanze alla Resistenza e radunare le forze per andare in guerra contro il Primo Ordine. Insomma, già con questi pochi dettagli è facile vedere i parallelismi tra questo Episodio VIII e il secondo capitolo della trilogia originale, “L’Impero colpisce ancora”.

Un altro elemento che rende “Gli Ultimi Jedi” così affascinante è la presenza di Luke Skywalker. Tutti non vediamo l’ora di scoprire perché il nobile cavaliere Jedi si sia autoesiliato ai margini della galassia; l’arrivo di Rey basterà a scuoterlo dal suo torpore? Lo vedremo affrontare Kylo Ren, o addirittura Snoke? Per ora sappiamo solo che, secondo J.J. Abrams, Mark Hamill meriterebbe di vincere un Oscar per la sua performance: questo è quanto dichiarato dal regista e produttore in un’intervista al “New York Daily News”.

“Star Wars Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi” uscirà il 15 dicembre 2017. Il cast include, oltre agli attori già citati, Adam Driver, Laura Dern, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, ed Andy Serkis. Vedremo se replicherà il successo de “Il Risveglio della Forza” che, con 1 miliardo e 887 milioni di dollari, resta tutt’ora il terzo incasso globale della storia del cinema dopo “Titanic” e “Avatar”.

