Ingobernable, il coinvolgente trailer della nuova serie con Kate del Castillo 03/03/2017 12:15 La serie televisiva "Ingobernable" debutterà su Netflix il 24 marzo 2017. La serie televisiva "Ingobernable" sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 24 marzo 2017. Il racconto si concentra sul personaggio di Emilia Urquiza, first lady del Mexico. Interpretata da Kate del Castillo, la protagonista è rappresentata come una donna forte e determinata, con progetti per migliorare le condizioni del paese e impegnata nella lotta per la pace. Sul canale YouTube Netflix US & Canada è stato pubblicato il coinvolgente trailer ufficiale della serie televisiva che intruduce la trama. Prodotta da Argos, "Ingobernable" è diretta da Pedro Pablo Ibarra "Pitipol" e Jose Luis Garcia Agraz. © Riproduzione riservata

