"Melrose", il compassato Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista per la gioia dei critici

"Melrose" è la nuova serie tv in cinque episodi ispirata ai romanzi di Edward St Aubyn le cui riprese sono previste per il prossimo agosto. Coprodotto da Showtime e Sky Atlantic, il progetto si avvale di Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista e dello scrittore David Nicholls in qualità di sceneggiatore. Ogni episodio riprende la trama di uno dei cinque romanzi della saga di St Aubyn e le riprese saranno effettuate fra la Francia meridionale, New York e l'Inghilterra. C'è molta curiosità attorno a questa serie e alla partecipazione di Cumberbatch, che negli ultimi anni non ha sbagliato un colpo sbalordendo la critica.

L'attore interpreterà il miliardario Patrick Melrose, stereotipo dell'inglese danaroso e dotato di humour, alla ricerca di serenità e della propria identità dopo un'infanzia difficile caratterizzata dagli abusi del padre violento e dalla passività della madre. Secondo lo sceneggiatore, Cumberbatch è perfetto per la parte ed è difficile dargli torto: con i suoi modi affettati e la sua recitazione ineccepibile ha recentemente vinto l'Emmy Award per lo sceneggiato "Sherlock" della BBC, dove interpreta il celebre detective di Arthur Conan Doyle, ricevendo anche la nomination all'Oscar per "The Imitation Game", film biopico su Alan Turing. Il carniere di Cumberbatch non finisce certo qui: le sue apparizioni spaziano dalla fantasciena di "Star Trek Into Darkness" al cinema di denuncia di "12 anni schiavo", alle performances teatrali fino alle abilità di doppiatore del drago Smaug nella saga "Lo Hobbit".

Un talento così eclettico nasconde una vita altrettanto ricca di stimoli, basti dire che Benedict ha trascorso un anno in un monastero tibetano prima di iscriversi all'università di Manchester per studiare recitazione. Sposato con la regista inglese di teatro d' avanguardia e di Opera Sophie Hunter, che gli ha dato un figlio ed è in attesa del secondo, Cumberbatch non sembra dare troppo peso alla sua popolarità e al fatto di essere indicato fra gli uomini più sexy del pianeta da "Empire" e "People". Intenzionato a concentrarsi sui film per famiglie e bambini, sta già lavorando a "The Child in Time", adattamento del romanzo omonimo di Ian McEwan.

La storia narrata in "Melrose" è ispirata al ciclo di romanzi di Patrick Melrose, scritto da Edward St Aubin; i cinque libri, "Never Mind", "Bad News", "Some Hope", "Mother's Milk" e "At Last", sono semi-autobiografici e riflettono i problemi dello scrittore con i genitori durante l'infanzia e con la dipendenza da sostanze stupefacenti nell'adolescenza e l'età adulta.

