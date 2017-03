Harpo Speack, la biografia dell'attore comico Harpo Marx

È stata pubblicata anche in italiano la prima biografia di Harpo Marx. Il titolo è “Harpo Speack”, ed è curata da Martina Biscarini per le Erga Edizioni.

Il volume è scritto da uno uno dei Fratelli Marx e cura nella versione inglese dal biografo Rowland Barber. Propone una panoramica sulle persone vicine al comico, dai suoi fratelli al il critico teatrale Alexander Woollcott. Nelle memorie non mancano elementi comici, come quelli in cui si fa “un Gookie”, il periodo d'oro del varietà, la vita a Broadway, il cinema. Harpo incontra personaggi eterogenei, dai boss della criminalità organizzata a Edoardo VII, ha posato per Dalì ed è apparso come solista per un pubblico di Mosca.

Harpo Marx nei film interpretati con i fratelli era muto, indossava un impermeabile e suonava l’arpa. Tra i film ricordiamo “Animal Crackers” (1930), “Monkey Business - Quattro folli in alto mare” (“Monkey Business”, 1931), “Una notte all’opera” (“A Night at the Opera”, 1935), “Tre pazzi a zonzo” (“At the Circus”, 1939) e “Una notte a Casablanca” (“A Night in Casablanca”, 1946).

