War Machine, prime immagini del film di guerra con Brad Pitt

Il film è tratto dal libro “The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan ” del giornalista Michael Hastings. Nel cast ci sono Tilda Swinton, Sir Ben Kingsley, Anthony Michael Hall, Topher Grace, Will Poulter, Lakeith Stanfield, Emory Cohen. Il film sarà distribuito il 26 maggio 2017.

La storia di guerra racconta di Stanley A. McChrystal ( Brad Pitt ), generale a comando delle forze NATO in Afghanistan e che ambisce al successo. Stanley è in bilico tra esibizione della forza ed ironia, finché un articolo di giornale lo scredita, così viene esautorato.

