Animals, pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione 02/03/2017 12:33 La seconda stagione della serie televisiva "Animals" debutterà su HBO il 17 marzo. La seconda stagione di "Animals" debutterà su HBO il 17 marzo 2017. Sul canale Youtube dell'emittente statunitense è stato pubblicato il trailer ufficiale con alcune scene tratte dai nuovi episodi della serie televisiva creata da Phil Matarese e Mike Luciano. La trama vede protagonisti alcuni animali che vivono nella città di New York e racconta le loro vicende, dalle questioni sentimentali alle riflessioni morali. © Riproduzione riservata

