Marvel Comics nuova serie tv: Inhumans. Serinda Swan probabile Medusa

Inhumans sono un gruppo di mutanti che vivono isolati dalla comunità in lotta per la sopravvivenza e con il timore d’essere scoperti. Le origini comics risalgono alla guerra che miglioni di anni fa ha contrapposto le popolazioni dei Kree e degli Skrull. Quando i Kree hanno valutato il DNA dei primitivi umani della Terra come potenzialmente mutante hanno prodotto una serie di esperimenti, generando gli inumani per avere soldati con poteri da destinare alla guerra contro gli Skrull.

La nuova serie tv Marvel Comics Inhumans narra le vicende di questo nuovo gruppo di umani con poteri nati dall’interazione con un agente terrigeno. Già in Agent of Shield Marvel ha proposto gli inumani come un gruppo isolato dal mondo in cerca di nascondersi dai governi. Inhumans è stata realizzata da Scott Buck che ha collaborato alla scrittura e produzione di Dexter e Six Feet Under. Inhumans porta i personaggi del fumetto ad un livello ancora inesplorato.

Serinda Swan viene additata come candidata a vestire i panni della regina degli Inumani. The Hollywood Reporter ha riportato infatti l’indiscrezione che l’attrice che ha già vestito i panni di Zatanna in Smallville darà il proprio volto a Medusa, moglie di Freccia Nera. Un mutante in grado di muovere la sua folta capigliatura con la forza del pensiero e renderli una potente arma.

Tra i protagonisti certi di questa nuova serie sono stati al momento annunciati Iwan Rheon uno dei cattivi ne Il Trono di spade ed eroe controverso nella serie tv Misfits. Mentre Anson Mount vestirà i panni di Freccia Nera.

