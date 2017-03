Nintendo Switch, recensione della nuova console Nintendo

Oggi è il giorno di uscita ufficiale di Nintendo Switch, la nuova console progettata da Nintendo, una soluzione ibrida che unisce l'anima portatile e casalinga del gaming, un connubio che sintetizza le innovazioni e rivoluzioni apportate dalla grande N nel mercato videoludico. L’enorme successo ottenuto con Nintendo Wii, capace di vendere più di cento milioni di unità ed espandere l’utenza di videogiocatori grazie ad innovativo sistema di controllo, non è stato replicato dal suo successore, quel Nintendo Wii U che poco ha segnato la generazione passata, con vendite e un ciclo vitale nettamente al di sotto delle aspettative. Nintendo Switch si fa quindi carico di riportare il brand Nintendo ai vertici della categoria, con una soluzione che unisce in un singolo sistema le due filosofie della compagnia nipponica, sintetizzate nel tablet che permette di giocare sia collegato alla tv che in versione portatile.

L’innovazione dell’esperienza di gioco con Nintendo Switch si può dedurre dalle sue caratteristiche tecniche, con il corpo centrale formato dal tablet, che nasconde al suo interno la console, che può essere utilizzato come schermo o inserito all’interno di una docking station, che collega il dispositivo alla tv tramite cavo HDMI. Accanto quindi all’esperienza tradizionale, comodamente seduti sul divano di casa, il tablet può essere staccato dalla base e usato come dispositivo mobile, dotato di una batteria interna e dei due Joy Con, i controller che vengono agganciati ai due lati dello schermo. Le due filosofie di gioco possono essere interscambiate in un attimo, con i progressi di gioco che non subiscono alcuna perdita, per una progressione fluida tra l’esperienza di gioco casalinga e handled.

Il sistema di controllo di Nintendo Switch sintetizza gli ultimi venti anni della compagnia giapponese, con novità e feature all’interno dei due Joy Con, che possono essere utilizzati in tre differenti maniere. Possiamo così inserire le due parti del controller all’interno di una struttura classica, già presente all’interno della confezione di lancio, o lasciare le due piccole unità separate per mano, oltre alla possibilità di agganciare i pad ai lati del tablet, nella sua fruizione in modalità portatile. Insieme a tasti, leve analogiche e grilletti dorsali, i due Joy Con sono dotati di giroscopio e accelerometro, come il controller originale di Wii, una soluzione che permette di muovere e replicare su schermo i movimenti delle nostre mani. Inoltre, la funzione Rumble HD introduce un sistema di vibrazione innovativo, con diversi punti sul pad che cercano di riprodurre in maniera realistica e precisa i feedback virtuali.

I giochi di lancio di Nintendo Switch sono forse la limitazione più evidente dei primi mesi, con una quantità piuttosto limitata di titoli che mostrano le funzioni e peculiarità della nuova console Nintendo. La line-up iniziale europea può essere riassunta in 1, 2, Switch, una raccolta di mini giochi che mostra le caratteristiche dei due Joy Con, con interessanti soluzioni di gameplay e un comparto multiplayer divertente e immediato, una filosofa che ricorda da vicino i giochi di Nintendo Wii e le prime esperienze su Nintendo DS. La produzione più importante, e quella decisiva nella vendita delle prime unità, è tuttavia l’uscita di The Legend of Zelda: Breath Of The Wild, capolavoro di una delle serie di Nintendo più famose e apprezzate, unione di passato e presente, con combattimenti action all’interno di una mappa open-world, assoluta novità per la saga. La profondità ludica, il mondo evocativo e poetico vissuto dal protagonista Link e una direzione artistica impeccabile, configurano il titolo come killer-application per la console, un gioco che giustifica pienamente l’acquisto della neonata Nintendo Switch.

