DC Comics, The Flash: il velocista scarlatto tra fumetti, serie tv e prossimo cinecomic

Mentre la serie regolare, nata sotto il segno di “Rebirth” e disegnata da Carmine Di Giandomenico e Davide Gianfelice, prosegue con meritato successo, DC Comics annuncia un gran bell'albo da collezione. Si tratta di “The Flash Unwrapped by Francis Manapul”, disponibile dal 19 luglio.

La preziosa ristampa sarà una ghiotta opportunità per tutti gli appassionati di ammirare l'unicità visionaria del fumettista di origine filippine.

La sceneggiatura porta la firma di Manapul in collaborazione con Brian Buccellato.

Tuttavia, c'è un'altra attesa uscita, programmata per il 31 maggio: il secondo numero del magazine quadrimensile “Direct Currents” che promette un'inedita avventura dietro il backstage dell'universo DC. Tra i protagonisti, incontreremo Batman, The Flash e la Justice League. Gli esclusivi contenuti comprendono, tra l'altro, le interviste agli artisti e le future storylines in cui verranno calati i nostri supereroi preferiti.

Sul fronte televisivo, l'acclamata serie tv va in onda con un nuovo episodio della terza stagione, su Italia 1, il 7 marzo. Nel frattempo, notizia fresca diffusa e ripresa dalle dichiarazioni del produttore esecutivo Andrew Kreisberg, con il passaggio di “Supergirl” a The CW, ci sono tutte le premesse per riunire “Supergirl”, “The Flash”, “Arrow” e “DC's Legends of Tomorrow” in uno spettacolare, emozionante e solido crossover in onda per il prossimo autunno.

Riguardo al cinecomic che Hollywood sta preparando per il 2019, è noto da tempo ormai che sarà Ezra Miller a interpretare Barry Allen, alias The Flash. Giunto alla notorietà grazie alla notevole interpretazione di “... e ora parliamo di Kevin” (2011) accanto alla splendida Tilda Swinton, nei panni del velocista scarlatto, l'attore ha già debuttato in “Superman v Batman: Dawn of Justice” (2016) e “Suicide Squad” (2016), mentre farà parte del cast di “Justice League” nelle sale alla fine del 2017.

Della trama ufficiale non emergono ancora particolari discrezioni a riguardo, a parte due note a margine: il film non si avvarrà di una storia originale, né avrà avrà alcun riferimento all'omonimo serie televisiva.

Tuttavia, in comune con il personaggio interpretato da Grant Gustin nella prima stagione, Ezra Miller avrà un costume piuttosto simile, una sorta di omaggio al successo del serial tv.

