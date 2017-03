As You Are, il film mistery su tre ricordi diversi 01/03/2017 17:53 "As You Are" è il film di Miles Joris-Peyrafitte presentato al Sundance Film Festival. As You Are è il film mistery di Miles Joris-Peyrafitte che sta ottenendo buoni consensi di critica. La trama si sviluppa come una serie di ricordi disparate. Il movente de film è un’indagine della polizia, che deve analizzare i momenti chiave nel rapporto tra tre amici adolescenti: Jack, Mark e Sarah. I tre erano uniti dall’avversione per la cultura che li circonda, Jack e Mark esplorano così i limiti dell’amicizia e dell’amore finché il padre di Mark li ferma. Jack e Sarah procedono così la loro vita senza Mark, ma lui riappare nella loro quotidianità e i due lottano in emozioni inattese, con un senso di reciproca disapprovazione verso la realtà. Il film è stato presentato al Sundance Film Festival 2016. Nel cast ci sono Owen Campbell, Charlie Heaton, Amandla Stenberg e John Scurti. © Riproduzione riservata

