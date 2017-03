Il piccolo Caronte di Sergio Algozzino e Deborah Allo, in anteprima al Cartoomics 01/03/2017 10:00 Tunué Edizioni, Sergio Algozzino sarà tra i fumettisti presenti al Cartoomics che si tiene alla Fiera di Milano dal 3 al 5 marzo: in anteprima, la nuova graphic novel realizzata insieme a Deborah Allo. “Il piccolo Caronte” è la nuova graphic novel in uscita per l'editore Tunué realizzate da Sergio Algozzino e Deborah Allo. La trama prende inizio con il celebre traghettatore di anime scomparire improvvisamente. Prima di farlo, ci avverte con qualche dritta: non esiste inferno o paradiso, ma un oltretomba ben organizzato. Anche dio e satana, bene e male, bianco o nero sono mere astrazioni frutto del bisogno umano di classificazione. Anche sul lavoro, Caronte trova da ridire: “uno strano modo che avete per obbligare qualcuno a fare qualcosa in cambio di qualcos'altro”. Lo psicopompo dell'oltretomba appare un burbero anziano, saggio e nobile. Di sé rivela di essere “una specie di superstar”, grazie all'enorme popolarità di cui gode da sempre. A lui sono, infatti, dedicate opere letterarie, cinematografiche e fumettistiche. E persino pagine su Facebook!

Della fama, inoltre, non ha mai dovuto subire i lati negativi, tuttavia ammette: “Certo magari qualche groupie l'avrei anche gradita, ma non posso lamentarmi” concludendo perentorio “Nonostante tutto... sono stanco”. Come dargli torto? A prendere il posto di Caronte tocca al figlioletto Mono, affatto entusiasta. Il piccolo protagonista intraprenderà, quindi, un viaggio in cui diversi mentori cercheranno di aiutarlo nella gravosa missione... Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Palermo, il fumettista Sergio Algozzino si dedica anche all'insegnamento in diversi ambiti scolastici. Tra le sue opere targate Tunué, ricordiamo: “Dieci giorni da Beatle”, “Hellzarockin”, “Tutt’a un tratto”, “Memorie a 8 bit” e “Storie di un’attesa”.

Deborah Allo, talentuosa colorist di "The Passenger", è stata una felice scoperta della casa editrice particolarmente interessata anche alla promozione di giovani autori emergenti. "Il piccolo Caronte" sarà pubblicato nella collana Prospero's Extra (n.23). In formato cartonato, il prezzo della graphic novel di 144 pagine a colori è di € 16,90. Tunué attende i lettori alla Fiera di Milano durante le giornate dedicate al Cartoomics, da venerdì 3 a domenica 5 marzo. Tra gli autori presenti allo stand F07 (padiglione 6) anche Alessio De Santa, Mauro Ferrero, Luca Bertelè e Sergio Algozzino che presenterà, in anteprima assoluta, proprio "Il piccolo Caronte".

