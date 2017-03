Da 'Rocco Schiavone' a 'Falchi': il confine tra lecito e illecito 01/03/2017 07:00 Personaggi che perseguono uno scopo di giustizia muovendosi ai limiti della legalità. Alcune serie poliziesche italiane costruiscono personaggi che perseguono uno scopo di giustizia agendo ai margini della legalità. Questo aspetto narrativo è presente anche in "Falchi", film diretto da Toni D'Angelo e interpretato da Fortunato Cerlino e Michele Riondino, nelle sale cinematografiche dal 2 marzo. I protagonisti sono due poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile di Napoli che contrastano la malavita ricorrendo a metodi anticonvenzionali. In "Rocco Schiavone", serie ispirata dalle vicende dell’omonimo protagonista dei romanzi di Antonio Manzini, il modus operandi del vicequestore interpretato da Marco Giallini contraddice la formalità legata a questa figura professionale e l'anomalia del personaggio è rinforzata anche dal linguaggio gergale al quale spesso ricorre. I sei episodi della fiction diretta da Michele Soavi sono stati trasmessi da Rai 2 suscitando grande eco mediatico e aprendo dibattiti sui modelli di comportamento esternati dal protagonista. Quest'ultimo ha rappresentato una novità nel palinsesto nazionale contrapponendosi all'esemplare eticità di altri eroi eponimi della fiction italiana di genere poliziesco. In "Squadra Antimafia" Marco Bocci interpreta il vicequestore aggiunto Domenico Calcaterra che nel corso della longeva serie decide di combattere il crimine ridefinendo il suo approccio professionale e implementando una sua personale strategia di azione, finendo anch'esso oltre i confini della legge. La scena del crimine La persecuzione del giusto e l'azione ai limiti del lecito sono aspetti in grado di ampliare orizzonti narrativi e stimolare l'interesse dell'audience tramite personaggi fuori dagli schemi consuetudinari ma le cui vicende possono rappresentare interessanti spunti di riflessioni su questioni etiche o morali. L'indagine nelle serie tv: un processo in continua evoluzione Sia al cinema che in televisione è possibile riscontrare un elemento che accomuna i personaggi che operano ai confini tra lecito e illecito, ovvero un pregresso trauma emotivo che ha inesorabilmente generato un turbamento interiore nel loro animo. In "Falchi", Peppe e Francesco sono sconvolti da una tragedia personale e professionale, in "Rocco Schiavone" il protagonista ha perso tragicamente sua moglie Marina, la quale continua a esistere nella sua fantasia. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News La porta rossa, il fantasy negli schemi consuetudinari del racconto investigativo La serie televisiva "La porta rossa" ha debuttato su Rai 2 il 22 febbraio 2017. Ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, la fiction propone un racconto inusuale per la serialità italiana e alterna numerosi generi tra cui il fantasy, realizzato attraverso la condizione di fantasma nella quale agisce il protagonista principale inte...

Serie TV / News Fargo, terza stagione: debutto fissato per il 19 aprile La terza stagione di "Fargo" debutterà sull'emittente televisiva statunitense FX il 19 aprile 2017. La trama si svolge nel 2010 e segue le vicende dei fratelli Emmit e Ray Stussy (entrambi interpretati dall'attore scozzese Ewan McGregor). Nel cast della nuova stagione della serie antologica creata da Noah Hawley sono presenti an...

Serie TV / News Younger, recensione del primo episodio della serie tv La serie televisiva “Younger” va in onda su FoxLife dal 21 febbraio 2017. Creata da Darren Star e basata sull’omonimo romanzo di Pamela Redmond Satran, la dramedy propone un esilarante racconto che ruota attorno al personaggio di Liza Miller, quarantenne reduce da un divorzio e impegnata nel cercare un lavoro. L'...

Serie TV / News Empire: Demi Moore interpreterà un'infermiera e sarà anche nella quarta stagione Demi Moore entra nel cast artistico della serie televisiva "Empire". La celebre attrice statunitense interpreterà il ruolo di una misteriosa infermiera che costruirà un rapporto con la famiglia Lyon. Il personaggio è previsto anche per la quarta stagione del musical drama creato da Lee Daniels e Danny Strong. I nu...

Serie TV / News Dance Dance Dance, nona puntata: le immagini delle esibizioni singole La nona puntata del programma televisivo "Dance Dance Dance" va in onda su FoxLife il 22 febbraio 2017. Il nuovo appuntamento con l'edizione italiana del talent show è caratterizzato nuovamente dalle esibizioni singole: Clara Alonso con "Single Ladies" di Beyoncé, Diego Dominguez con "Smooth Criminal" di Michael Jackson,&nb...

Serie TV / News O11CE – Undici Campioni, intervista al cast della serie Disney sul calcio "O11CE – Undici Campioni" è la prima serie tv Disney live action dedicata al calcio. La trama sfrutta il dinamismo dell'ambientazione sportiva per costruire una storia avvincente e significativa. Il protagonista principale è Gabo Moreti, un ragazzo di sedici anni che vive insieme a sua nonna in una piccola c...