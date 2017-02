Tokyo Ghost Volume 1 The Atomic Garden 28/02/2017 13:00 Bao Publishing pubblica Tokyo Ghost scritto da Rick Remender e Sean Murphy Tokyo Ghost è stata pubblicata dalla Image Comics nel corso del 2015 riscuotendo i favori di critica e pubblico. L’apprezzata Bao Publishing è riuscita a portare in Italia questa acclamata serie dalla narrazione ambientata nel futuro. La trama di Tokyo Ghost Volume 1 è ambientata nella futuristica Los Angles del 2089. In un mondo nel quale la tecnologia governa la vita degli abitanti e scandisce i loro ritmi quotidiani. Una popolazione sembra pronta a tutto pur di abbracciare il mondo virtuale. Gli agenti Debbie Decay e Leb Dent verranno mandati in missione nell’unico territorio al mondo dove la teconogia non ha attecchito, The Atomic Garden. Tokyo Ghost Volume 1 è stata scritta da Rick Remender che dalla sceneggiatura d’animazione (Il gigante di ferro) è passato alla narrazione comics riscuotendo apprezzamenti per i successo della predetta serie a fumetti. le illustrazioni sono state curate da Sean Murphy che ha collaborato con DC Comics per la realizzazione di Hellblazer City of Angels. Composto da 136 pagine uscirà in Italia il prossimo 16 marzo. © Riproduzione riservata

