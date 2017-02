Jane Eyre, dal romanzo di Charlotte Bronte alla graphic novel d'autore targata BOOM! Studios

BOOM! Studios è particolarmente orgogliosa di annunciare l'uscita imminente di una nuova graphic novel con protagonista l'eroina ottocentesca creata da Charlotte Brontë.

A dare vita fumettistica al capolavoro letterario saranno la sceneggiatura Aline Brosh McKenna (“Il divaolo veste Prada”) e Ramón K. Pérez, vincitore di un Premio Eisner nel 2012 per “Jim Henson’s Tale of Sand” (l'edizione italiana a cura di Panini Comics).

La promettente graphic novel sarà una moderna rivisitazione del romanzo. La trama esordisce con Jane, cresciuta in paesino di pescatori, che aspira a frequentare una scuola d'arte a New York. Giunta nella metropoli, le cose non sono esattamente come immaginate. Sbarcare il lunario è complesso e, nel frattempo, dietro la necessità di arrontondare le entrate, la giovane riesce a trovare un impiego come istruttrice di una bambina di nome Adele.

Tuttavia, la conoscenza con il padre di Adele sarà fonte di sconvolgimenti emotivi: il signor Rochester si rivela un facoltoso uomo, con fascino da vendere e un terribile segreto...

Al suo debutto nel mondo comics, Aline Brosh McKenna descrive la protagonista come una ragazza moderna alle prese con i problemi comuni delle giovani oggi. La sua peculiarità rimane la bontà e una certa schiettezza d'animo. La storia rimane fedele al romanzo, conservando la natura mistery e quella romantica, ma esplorando, allo stesso tempo, inedite direzioni narrative.

Pienamente soddisfatto del nuovo progetto anche Ramón K. Pérez in trepida attesa del responso dei lettori: la graphic novel è rivolta tanto a coloro che hanno amato l'opera letteraria, quanto a chi non la conosce, puntualizza. L'opportunità è quella di raccontare la storia in una maniera completamente innovativa.

Infine, Sierra Hahn, Senior Editor di BOOM! Studios, tiene a evidenziare come “Jane” non poteva capitare a un team creativo più idoneo per energia, passione e colori. La modernità dell'eroina di Charlotte Brontë sta nel coraggio, l'intelligenza e la pacatezza nello sfidare quel conformismo di stampo vittoriano ancora vigente.

“Jane Eyre: An Autobiography” viene pubblicata per la prima volta nel 1947 sotto lo pseudonimo di Currer Bell.

BOOM! Studios nasce nel 2005 grazie a Ross Richie determinato a dare spazio ai fumetti e graphic novel scritti per un pubblico eterogeneo. Il successo non tarda ad arrivare e molte opere sono premiate con ambiti riconoscimenti da parte della critica. Diverse serie originali sono oggetto di attenzione di 20th Century Fox in film e Fox Television per future trasposizioni cinematografiche e televisive.

