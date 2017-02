Serie tv più viste negli USA: 'The Big Bang Theory' recupera terreno

La sitcom " The Big Bang Theory " recupera terreno e insidia il primato del longevo police procedural. Il diciassettesimo episodio della decima stagione, intitolato "The Comic-Con Conundrum" e diretto da Mark Cendrowski, è stato visto da 13.38 milioni di spettatori.

Negli studi di "Amici 16" i giorni trascorrono e il momento della trasmissione serale si fa sempre più vicino, facendo salire sensibilmente l'adrenalina dei concorrenti che ancora non conoscono nemmeno quanti siano i posti disponibili. Ciò che è noto a tutti, però, è che ci sono due modalità per accedere al...

"O11CE – Undici Campioni" è la prima serie tv Disney live action dedicata al calcio. La trama sfrutta il dinamismo dell'ambientazione sportiva per costruire una storia avvincente e significativa. Il protagonista principale è Gabo Moreti, un ragazzo di sedici anni che vive insieme a sua nonna in una piccola c...

Starz ha annunciato che la serie televisiva "The White Princess" debutterà il 16 aprile 2017. Seguito della miniserie "The White Queen", propone un racconto ambientato in Inghilterra nel XV° secolo. La trama è tratta dall'omonimo romanzo di Philippa Gregory e da parte della serie di romanzi "The Cousins’ War" del...