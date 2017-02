Oscar 2017, immagini dell'after party al Ballo del Governatore

Nelle immagini che mostriamo ci sono i candidati e presentatori agli Oscar 2017 che dopo la cerimonia presso il Dolby Theatre di Los Angeles hanno partecipato al Ballo del Governatore.

Vediamo Viola Davis, vincitrice dell’Oscar per “Barriere”; Warren Beatty; Justin Hurwitz, vincitore per la colonna sonora di “La La Land”.

In altre immagini Hurwitz è con Emma Stone, vincitrice per lo stesso film come attrice protagonista. Poi Justin Paul, Benji Pasek

Per l’Italia c’è Giorgio Gregorini, vincitore per il trucco e acconciatura di “Suicide Squad”, Gianfranco Rosi candidato per il documentario “Fuocoammare”.

Poi Barry Jenkins, vincitore per il miglior film “Moonlight”; Ruth Negga, Michelle Williams e Isabelle Huppert; Mahershala Ali, vincitore per lo stesso “Moonlight” come attore non protagonista.

In altre foto c’è Damien Chazelle, miglior regista per “La La Land”, Casey Affleck migliore attore protagonista per “Manchester by the Sea”, Nicole Kidman, Andrew Garfield e David Oyelowo.

