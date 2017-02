Oscar 2017, il film vincitore è 'Moonlight' prodotto dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt

Si sono stanotte gli Oscar 2017, presso il Dolby Theatre di Los Angeles.

Il miglior film è “Moonlight” di Barry Jenkins (leggi la recensione) prodotto da Adele Romanski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner per la Plan B Entertainment di Brad Pitt. La stessa società aveva vinto il premio per “12 anni schiavo” nel 2014, nonché il premio per la migliore sceneggiatura nel 2016 per “La grande scommessa”.

La migliore regia è quella di Damien Chazelle per “La La Land” (leggi la recensione e l’intervista all’attrice Candice Coke), prodotto da Marc Platt Productions.

Il premio al migliore attore va a Casey Affleck per “Manchester by the Sea” (leggi la recensione del film) di Kenneth Lonergan, prodotto dalla K Period Media di Ben Affleck e Matt Damon. La migliore attrice è Emma Stone per “La La Land”; l’attore non protagonista vincitore è Mahershala Ali sempre per “Moonlight”, mentre l’attrice non protagonista è Viola Davis per “Barriere” (“Fences”, leggi la recensione) prodotto dalla Paramount Pictures e Scott Rudin Productions.

La sceneggiatura vincitrice è quella di Barry Jenkins e Tarell Alvin McCraney per “Moonlight”: il film è tratto da una pièce teatrale messa in scena a Miami. Dopo il piccolo film “Medicine for Melancholy” (2008), la produttrice Adele Romanski convinse Jenkins a mettere in scena la pièce, perché tratta da vicende reali e di possibile empatia sul pubblico.

Il film straniero vincitore è “Il cliente” (“Forushandeh”) dell’iraniano Asghar Farhadi, mentre quello d’animazione è “Zootropolis” (“Zootopia”) di Rich Moore e Byron Howard (leggi l’incontro con i registi), prodotto dalla Walt Disney.

La migliore fotografia è Linus Sandgren per “La La Land”, la scenografia di Sandy Reynolds-Wasco e David Wasco per il medesimo film, mentre il premio per il montaggio lo ottiene John Gilbert per “La battaglia di Hacksaw Ridge” (”Hacksaw Ridge”, leggi la recensione del film) di Mel Gibson.

La colonna sonora vincitrice è di Justin Hurwitz per “La La Land”, amplificata dalla canzone “City of Stars” che ottiene il premio come singolo - è scritta dallo stesso Hurwitz insieme a Benj Pasek e Justin Paul.

Gli effetti speciali migliori sono sempre della Walt Disney, per il film “Il libro della giungla” (“The Jungle Book”, leggi la recensione del film), realizzati da Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones e Dan Lemmon.

Il missaggio sonoro vincitore è del film “La battaglia di Hacksaw Ridge” - Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie e Peter Grace; il montaggio sonoro di “Arrival” - Sylvain Bellemare (leggi l’incontro con Amy Adams e Jeremy Renner e la recensione del film); i migliori costumi sono del film “Animali fantastici e dove trovarli” (“Fantastic Beasts and Where to Find Them”) di Colleen Atwood (leggi la recensione del film).

Agli italiani Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson va il premio per il miglior trucco e acconciatura per “Suicide Squad” (leggi la recensione del film).

Il miglior documentario è “O.J.: Made in America” di Ezra Edelman; il miglior cortometraggio documentario è “The White Helmets” di Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara; il miglior cortometraggio è “Sing” di Kristóf Deák e Anna Udvardy; il miglior cortometraggio d’animazione è “Piper” di Alan Barillaro.

