Marvel Comics nuova serie a fumetti: America n. 1 27/02/2017 13:00 America n. 1 è la nuova serie comics di Marvel scritta da Gabby Rivera ed illustrata da Joe Quinones Marvel Comics continua la propria attività di ringiovanimento della propria linea editoriale proponendo nuove narrazioni sulla supereroina latina America Chavez, rendendola protagonista esclusiva in una nuova serie a fumetti. Miss America Chavez ottiene una propria serie comics grazie al successo decretatogli dai fan ed alle apparizioni in New Teen Brigade oltre ad aver ottenuto dei ruoli in Young Avengers. Recentemente è comparsa anche in The Ultimates al fianco di Black Panther e Captain Marvel, componendo il team che ha l’obiettivo di tutelare la Terra dalle minacce dello spazio profondo. La trama della nuova serie Marvel, America n. 1, si concentra sulla scoperta del personaggio, sulle sue ambizioni da giovane supereroina patriottica che ha la capacità, tra le altre, di generare portali per attraversare le dimensioni spazio temporali. Perché possa sentirsi realizzata America Chavez decide di entrare al college. La nuova serie che ha per protagonista America Chavez è scritta dall’apprezzata Gabby Rivera che ottenuto la considerazione della critica con il personaggio di Juliet. Le illustrazioni sono state curate da Joe Quinones che ha collaborato ai disegni di Howard The Duck. L’attesa dei fan, almeno di quelli americani, è finita. La nuova serie America n. 1 uscirà negli Stati Uniti a partire dall’inizio di marzo. Marvel comics continua a lanciare nuovi personaggi dei fumetti al femminile dal carattere forte e combattivo, seguendo una politica non solo di ringiovanimento dei vecchi protagonisti ma anche quella dello sviluppo di personaggi secondari che per le doti conferitegli dagli autori hanno riscosso l’affetto dei fan. Tra tutti, negli ultimi mesi, si possono citare, oltre ad America Chavez, anche Doctor Aphra, lanciata nella serie Darth Vader e Gamora che è stata tra i protagonisti in Guardiani della Galassia. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Comics & Games / Strategy Halo Wars 2, recensione videogame per Xbox One: la strategia di Microsoft Halo Wars 2 è il videogioco sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da Microsoft, uno strategico in tempo reale in esclusiva per Xbox One e piattaforme PC. Il primo capitolo, uscito su Xbox 360, era un piacevole diversivo dalla serie principale, da cui prendeva personaggi, nemici e situazioni di gioco, trasportandole nell’universo...

Comics & Games Van Helsing dal romanzo di Bram Stoker alla serie Tv fino ai comics Bram Stoker nel romanzo Dracula aveva creato un personaggio erudita dal marcato accento teutonico capace, mediante la sua conoscenza scientifica, di combattere il vampirismo comparso nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo e sconfiggere il più temibile dei mostri, Dracula. Personaggio che è stato ripreso fedelmente in alcuni ...

Comics & Games Wolverine Vecchio Logan il comics che ha ispirato il film con Hugh Jackman Logan - The Wolverine uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo primo marzo. Ancora una volta Hugh Jackman vestirà i panni di Wolverine, l’uomo dagli artigli in lega di metallo. Per l’occasione Panini Comics renderà nuovamente disponibile l’appassionante comics scritto da Mark Millar e...

Comics & Games Valter Buio, lo psicanalista dei fantasmi in una nuova edizione da riscoprire Star Comics annuncia la nuova edizione del primo volume della serie di “Valter Buio”. Cover in cartonato, il fumetto sarà disponibile solo nelle fumetterie, dal primo marzo.Originariamente uscito tra il 2010 e il 2011, l'opera di Alessandro Bilotta ha raccolto i consensi di critica e lettori aggiudicandosi il Romics d'Oro grazie ...