Oscar 2017, immagini dei candidati alla categoria miglior documentario

Nelle immagini che mostriamo ci sono i candidati alla sezione miglior documentario, che posano in attesa della cerimonia degli Oscar 2017. La cerimonia si tiene stasera 26 febbraio 2017, condotta da Jimmy Kimmel.

Tra gli italiani vediamo il regista Gianfranco Rosi e la produttrice Donatella Palermo, per il film “Fuocoammare”; Ezra Edelman e Caroline Waterlow per “O.J.: Made in America”.

Stephen Ellis e Marcel Mettelsiefen sono candidati per“Watani: My Homeland” Roger Ross Williams per “Life, Animated”, Raphaela Neihausen per “Joe’s Violin”.

