Oscar 2017, immagini delle prove del cantante John Legend

Nelle immagini che mostriamo c’è il cantante John Legend, mentre presso il Dolby Theatre di Los Angeles effettua le prove in attesa dell’esibizione alla cerimonia degli Oscar 2017, che si tiene il 26 febbraio.

Il cantante si esibirà con "City of Stars" e "Audition (The Fools Who Dream)”, dal film “La La Land”. Legend ha già vinto l’Oscar nel 2015 per la canzone “Glory”, tratto dalla colonna sonora del film “Selma - La strada per la libertà”. Ha recitato nel medesimo “La La Land” nel ruolo di Keith, l’ex compagno di classe di Sebastian che lo invita ad essere il tastierista nella sua band di jazz.

Nelle altre immagini ci sono anche le altre due artiste che si esibiranno, Auli'i Cravalho e Sarah Bareilles. La Cravalho ha prestato la voce alla versione inglese del film “Moana” (“Oceania”). La Bareilles ha pubblicato l’album “What's Inside: Songs from Waitress”.

© Riproduzione riservata