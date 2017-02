Premio César du cinéma: vince 'Elle', ma la rivelazione è il film 'Divines'

I premi César francesi si sono svolti ieri a Parigi presso il Théâtre du Châtelet: sono assegnati dall’Académie des arts et techniques du cinéma.

A vincere è stato il film “Elle” di Paul Verhoeven, interpretato da Isabelle Huppert. La trama segue Michèle, una donna a capo di una grande azienda di videogiochi: lei svolge la propria attività come la sua vita sentimentale, con pugno di ferro. La sua vita cambia quando viene attaccata nella sua casa da un misterioso uomo straniero: la donna comincia a sfidare l’assalitore, in un pericoloso gioco che rischia di degenerare.

Isabelle Huppert ha vinto anche il premio come migliore attrice, mentre il premio all’attore è andato a Gaspard Ulliel per “Juste la fin du monde” di Xavier Dolan.

Dolan ha ottenuto anche il premio per la regia, Sólveig Anspach e Jean-Luc Gaget per la sceneggiatura de “L'effet aquatique", Ken Loach al film straniero per “Io, Daniel Blake”.

La rivelazione è stato “Divines” della giovane regista Houda Benyamina, prodotto da Marc-Benoit Créancier. Il film racconta di Dounia che in un ghetto dive vivono persone di colore combina traffico di droga e religione ha sete di potere e successo: sostenuta da Maimouna, la sua migliore amica segue le orme di Rebecca, una spacciatrice di droga rispettata, fino all’incontro con la ballerina di inquietante sensualità Gighi. Ha ottenuto il premio per l’opera prima, Déborah Lukumuena quello per l’attrice non protagonista, Oulaya Amamra per l’attrice esordiente. Il film ha vinto anche la Quinzaine des réalisateurs al festival di Cannes 2016.

A George Clooney è andato il premio alla carriera.

