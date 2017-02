Amici 16, Giada polemica con Rudy Zerbi sfida Shady, Mike e Serena per entrare al serale

Negli studi di "Amici 16" i giorni trascorrono e il momento della trasmissione serale si fa sempre più vicino, facendo salire sensibilmente l'adrenalina dei concorrenti che ancora non conoscono nemmeno quanti siano i posti disponibili. Ciò che è noto a tutti, però, è che ci sono due modalità per accedere alla fase serale del talent show: la prima è quella di ottenere l'unanimità da parte della commissione dei professori di ballo e di canto, la seconda è quella di sfidare e battere almeno tre degli altri allievi, uno dei quali sarà però eliminato. A giudicare, in questa eliminatoria che si preannuncia davvero elettrizzante, sarà un giudice esterno.

Ad optare per la sfida è stata Giada, cantante cagliaritana che ha messo nel mirino Shady, Mike e Serena; la prima perché, sebbene molto brava, la vede debole nelle canzoni "groovy" mentre lei vorrebbe cantare "I care" di Beyoncé. Per Mike e Serena, Giada non ha avuto parole altrettanto dolci, specialmente per Serena che non reputa all'altezza del serale. Vedremo chi avrà avuto ragione, ma intanto è chiaro a tutti che i rapporti fra Giada e tutti gli altri, concorrenti e professori, non sono idilliaci. Serena, che rischia l'eliminazione, non l'ha presa affatto bene e ha ripetuto molte volte che è stata nominata solo perché fa paura agli altri allievi.

Nel corso degli ultimi giorni Giada è entrata in polemica più volte con il maestro Rudy Zerbi; questo sostiene che lei sia tecnicamente molto dotata ma incapace di trasmettere emozioni con le sue performance energiche. Molta voce e poca passione dunque, o per dirla con le parole di Rudy "la voce è uno strumento ma ci vuole anche il cuore". Giada si è sentita ferita e ha risposto sfrontata che mette tutta se stessa nelle canzoni e che se questo non si avverte non può farci nulla. Il docente le ha chiesto come mai il resto della truppa la tenga fuori e non le dia fiducia, invitandola a parlarne con i compagni. La risposta è assolutamente identica a quella di Rudy Zerbi: Giada viene vista come una cantante tecnicamente ineccepibile ma che tende a cantare tutti i pezzi in modo enfatico, stancando dopo un po'. Vedremo cosa ne pensano i giudici.

Nel frattempo impazza la discussione sui possibili direttori artistici del serale di "Amici 16"; appurato che Emma Marrone non farà parte del talent, i nomi più quotati sono quelli di Paola Turci, Giorgia e Morgan accanto ad Elisa riconfermata a furor di popolo. Spetta ora alla regina incontrastata Maria De Filippi, reduce dall'esperienza esaltante di Sanremo dove ha messo in risalto il suo lato più fragile e umano, dire l'ultima parola su chi sarà il prescelto. Al pubblico, non resta che attendere.

© Riproduzione riservata