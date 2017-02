L'Olimpo: il film sugli Dei scritto da Federico Fellini è un libro

“L'Olimpo. Il racconto dei miti” è il film scritto da Federico Fellini e mai realizzato: ora è disponibile il libro, pubblicato da SEM Edizioni.

"L'Olimpo" è il racconto delle passioni erotiche e pulsioni drammatiche degli Dei dell’Olimpo. Tra i personaggi vediamo la sensuale Afrodite, Urano e il sanguinario figlio Crono, la notturna Selene, i Cidopi, Pan, l’ambigua Pasifae che genera il Minotauro, Minosse. A incedere è Zeus, volubile e iracondo.

I personaggi agiscono però anche in maniera quotidiana, cosicché le situazioni sono le stesse incontrate nella vita di tutti i giorni. Fellini tratteggia poi scene oniriche e visionarie, così come fece in un’altra sceneggiatura non adattata al cinema, “Il viaggio di G. Mastrorna” (1965) illustrato da Milo Manara nel 1992.

Il progetto “L’Olimpo" fu ideato sia come trattamento cinematografico che serie televisiva. Fu scritto dopo "La città delle donne” (1980), film sceneggiato con Bernardino Zapponi.

“Federico Fellini non poteva ignorare uno dei grandi, profondi giacimenti della psiche. La natura fantastica, la forza dei segni, la tonalità morale delle narrazioni ispirate alla mitologia greca”, scrive Sergio Zavoli nella prefazione. Il volume è curato da Rosita Copioli e Gerard Morin. Quest’ultimo ha anche diretto il documentario “Sulle tracce di Fellini” (2013): Morin negli anni ’70 si diresse a Roma per intervistare Fellini, e dopo quella conoscenza per sei anni fu il suo segretario privato sui film “Roma”, ”Amarcord” e ”Casanova.”

