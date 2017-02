Fargo, terza stagione: debutto fissato per il 19 aprile 23/02/2017 12:10 FX ha annunciato che la terza stagione della serie antologica debutterà il 19 aprile 2017. La terza stagione di "Fargo" debutterà sull'emittente televisiva statunitense FX il 19 aprile 2017. La trama si svolge nel 2010 e segue le vicende dei fratelli Emmit e Ray Stussy (entrambi interpretati dall'attore scozzese Ewan McGregor). Nel cast della nuova stagione della serie antologica creata da Noah Hawley sono presenti anche Carrie Coon (Gloria Brgle), Mary Elizabeth Winstead (Nikki Swango), Jim Gaffigan (Donny Mashma) e David Thewlis (V.M. Vargas) © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Vikings, 'tutti possiamo immedesimarci nella trama': intervista a Georgia Hirst La quarta stagione della serie televisiva “Vikings” ha debuttato su Rai 4 il 20 febbraio 2017. Strutturato nella forma di historical drama, il racconto segue le vicende del vichingo Ragnar Lothbrok, celebre personaggio della mitologia scandinava. Abbiamo intervistato l’attrice inglese Georgia Hirst, interpr...

Serie TV / News Il fuggiasco, serie tv di culto degli anni sessanta con David Janssen, colpisce ancora oggi "Il fuggiasco" è stata una delle serie tv di maggior successo degli anni sessanta; creata da Roy Huggins e prodotta da QM Productionse United Artists Television, andò in onda sulla ABC dal 1963 to 1967 per un totale di 120 episodi da 51 minuti. Il telefilm narra la storia di Richard Kimble, un fisico medico ingiustamente incarcerato p...

Serie TV / News Matrix Chiambretti, una puntata speciale dedicata alla storia del Bagaglino Piero Chiambretti torna su Canale 5 con una puntata speciale di “Matrix Chiambretti”, in onda venerdì 24 febbraio in seconda serata. L'argomento al centro della discussione sarà il "Bagaglino", in occasione del trentesimo anniversario del celebre spettacolo a cui è legata un'epoca televisiva. Numerosi g...

Serie TV / News Silicon Valley, quarta stagione: oltre 200 mila visualizzazioni per il teaser trailer La quarta stagione di "Silicon Valley" debutta su HBO il 23 aprile 2017. Il teaser trailer pubblicato ieri sul canale YouTube dell'emittente televisiva statunitense concede alcune scene dai nuovi episodi della comedy creata da Mike Judge, John Altschuler e Dave Krinsky. Il video ha già superato 200 mila visualizzazioni....

Serie TV / News Standing Ovation, Antonella Clerici conduce una nuova trasmissione per famiglie Antonella Clerici conduce il nuovo programma televisivo intitolato "Standing Ovation", al via questa sera su Rai 1 dalle 21.25. Articolato in cinque puntate, lo show alterna musica e spettacolo rivolgendosi a un'audience variegata. Il format prevede le esibizioni di alcuni ragazzi dagli 8 ai 17 anni insieme ai loro genitori, che saranno giud...

Serie TV / News The Mick, recensione del primo episodio della serie tv Abbiamo guardato in anteprima il primo episodio della serie televisiva “The Mick”, in onda su Fox dal 28 febbraio 2017. Creata da Dave e John Chernin, la fiction costruisce un nuovo racconto all'interno di una famiglia disfunzionale, ambiente narrativo sviluppato in chiave ironica da numerose produzioni seriali da "Arrested Development...

Serie TV / News Le 10 migliori serie tv sulla politica In un mondo dove tutto è politica, appare sostanzialmente scontato che anche il cinema e la televisione riservino a questo argomento un posto d'onore. Negli ultimi anni film e soprattutto serie tv sulla politica e sul vorticoso mondo circostante si sono letteralmente moltiplicati, cercando di dipingere, con alterna fortuna, i suoi intricati ...