Van Helsing dal romanzo di Bram Stoker alla serie Tv fino ai comics

Bram Stoker nel romanzo Dracula aveva creato un personaggio erudita dal marcato accento teutonico capace, mediante la sua conoscenza scientifica, di combattere il vampirismo comparso nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo e sconfiggere il più temibile dei mostri, Dracula. Personaggio che è stato ripreso fedelmente in alcuni film come Dracula del 1931 interpretato da Edward Van Sloan, mentre i panni del vampiro venivano magistralmente vestiti dall’intramontabile Bela Lugosi.

Nel corso degli anni il personaggio del Professor Van Helsing si è evoluto. Da scienziato ed appassionato di fenomeni soprannaturali, capace con la sua mente intuitiva di risolvere i mistici enigmi che doveva affrontare è divenuto un uomo d’azione in grado di brandire divine o infernali armi con le quali sconfiggere creature mostruose, come avvenuto in "La leggenda dei 7 vampiri d’oro" del 1974. Tuttavia questa mutazione è stata meglio compiuta in Van Helsing del 2004, nel quale i panni del professore vennero vestiti da Hugh Jackman, nel cast anche Kate Beckinsale nelle vesti di una fascinosa principessa. La metamorfosi venne completata in quest’ultimo film nel quale Van Helsing era al servizio di un Ordine che aveva sede in Città del Vaticano e contribuiva ad estirpare il male nel mondo.

Una metamorfosi che continua e che ha visto i discendenti del professore giungere fino al ventunesimo secolo dove una donna, Vanessa Helsing interpretata dall'attrice Kelly Overton, in fuga e alla ricerca della figlia durante una pandemia di vampirismo, si ritrova ad essere immortale e allo stesso tempo minaccia e cura per i vampiri.

Zenescope Comics ha lanciato la sua versione di Van Helsing in diverse serie comics. Dall’omonima Van Helsing nella quale emerge il personaggio di Liesel che ritrova un misterioso diario scritto dal padre e si ritroverà in viaggio verso la Transilvania. "Van Helsing Vs Dracula", serie nella quale Liesel vive lo scontro finale contro Dracula. "Van Helsing Vs Frankenstein" nella quale Liesel si ritrova costretta ad allearsi con le creature delle tenebre per vuole salvare New York.

"Van Helsing Vs The Mummy of Amun-Ra", spaziando tra personaggi leggendari e coinvolgendo l’antico Egitto Leisel affronterà la mummia. Liesel Van Helsing con il suo abbigliamento alla Tomb Raider e cappello a cilindro, nell’eccentrico stile Zenescope, caccia ogni tipo di minaccia ultraterrena decretando il successo dell'apprezzata serie comics.

© Riproduzione riservata