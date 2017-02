Sky Doll, il primo volume in libreria: dal successo del fumetto alle ristampe 23/02/2017 10:00 "Sky Doll volume 1 - La città gialla" nuovamente in libreria: in un futuro iper-tecnologico, votato al mero culto dell'edonismo, una speciale bambola curiosa minerà il potere di una potente papessa. Esce oggi il primo volume di “Sky Doll” riproposto da Bao Publishing nel suo formato originale. Mentre il quarto albo (fumetto-di-barbucci-e-canepa">leggi la nostra recensione qui) è gia in tutte le librerie, “Sky Doll vol.2 - Aqua” e “Sky Doll vol.3 - La città Bianca” saranno rispettivamente disponibili dal 16 marzo e dal 6 aprile. La trama di “Sky Doll” è ambientata in un futuro tecnologico. A Joanna, nota anche come città gialla del pianeta Papathea, è in atto una guerra religiosa che divide la sua popolazione. Da una parte, ci sono i seguaci della papessa Ludovica, rappresentante suprema del culto dell'edonismo. Dall'altra Agape, la papessa che rappresenta la spiritualità.

Un tempo le due donne governavano insieme, finchè Agape è stata uccisa dai fedelissimi di Ludovica.

La religione di Ludovica ora vige incontrastata con la papessa, impegnata a diffondere il credo attraverso lo show televisivo condotti dalla celebre Frida Decibel impegnata a far salire l'esaltazione farneticante dell'audience. Protagonista del fumetto è Noa, modello di bambola sintetica all'avanguardia, creata per soddisfare istinti perversi senza macchiarsi di peccato.

Diversamente dagli altri androidi prodotti in serie, Noa ha la facoltà di sognare, una natura curiosa e un dubbio che l'attanaglia: è solo un giocattolo tecnologico o una particolare creatura con un'anima? La sua esistenza dipende da una chiave, chi la possiede è in grado di controllarla. Grazie al confuso passato che riaffiora nei sogni, Noa decide di intraprendere un viaggio alla ricerca della propria identità: da un pianeta all'altro, la sua fuga dall'astrolavaggio gestito da un bizzarro personaggio che si fa chiamare dio, innescherà una serie di misteri da risolvere. Tra tutti, il legame con la defunta papessa Agape... “Sky Doll Volume 1 - La città gialla” è un fumetto rivolto a un pubblico adulto, in cui umorismo e dramma si fondono per riflettere su certi aspetti mediatici che ruotano intorno alle religioni. Sotto la lente, anche i rituali di varie correnti psichedeliche e/o mistico-spirituali in voga dagli Anni Settanta ad oggi. Creatori della fortunasta saga sono Alessandro Barbucci e Barbara Canepa. Entrambi genovesi, hanno collaborato con la Walt Disney Company Italia per cui hanno contribuito a realizzare W.I.T.C.H., ideato da Elisabetta Gnone nel 2001, il cui successo ha portato la serie a diventare un vero e proprio franchise a livello mondiale, comprendente di una trasposizione animata per il grande schermo, un manga, un videogame, romanzi e persino manuali, oltre ai gadgets.

Nel 2003, Barbucci e Canepa firmano “Monster Allergy”.

La saga di “Sky Doll” debutta nel 2004 grazie all'editore francese Soleil. © Riproduzione riservata

