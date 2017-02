Born in China, immagini evocative nel primo trailer del film Disney 22/02/2017 17:46 "Born in China" è il film Disney di genere documentario. Born in China è il film documentario di cui è stato diffuso il primo trailer. La distribuzione è della Walt Disney. Il film documentario racconta la natura selvaggia della Cina, catturando i momenti intimi di un orso panda e del suo cucciolo mentre cresce. La narrazione segue anche una giovane scimmia che si sente allontanata dalla sorella, e un una madre leopardo che lotta per far sopravvivere i suoi due cuccioli. Il film è scritto da David Fowler, Brian Leith, e nel cast vocale ci sono John Krasinski e Xun Zhou. Il film è prodotto da Disneynature. © Riproduzione riservata

