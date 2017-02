Dance Dance Dance, nona puntata: le immagini delle esibizioni singole

La nona puntata del programma televisivo "Dance Dance Dance" va in onda su FoxLife il 22 febbraio 2017.

Il nuovo appuntamento con l'edizione italiana del talent show è caratterizzato nuovamente dalle esibizioni singole: Clara Alonso con "Single Ladies" di Beyoncé, Diego Dominguez con "Smooth Criminal" di Michael Jackson, Raniero Monaco di Lapio con "Wild Wild West" di Will Smith, Beatrice Olla con "Womanizer" di Britney Spears, Claudia Gerini con "Scream & Shout" di Will.i.am e Max Vado con "You Should Be Dancing" dei Bee Gees.

Galleria fotografica

Una volta sommati i punteggi delle singole esibizioni dei protagonisti si genererà una nuova classifica provvisoria. In palio c'è un posto per la finale dello show, in programma il 15 marzo 2017.

