Wolverine Vecchio Logan il comics che ha ispirato il film con Hugh Jackman 22/02/2017 13:00 Vecchio Logan è il fumetto scritto da Mark Millar e Steve McNiven che ha ispirato il film Logan nel quale verrà presentato anche il personaggio della nuova Wolverine Logan - The Wolverine uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo primo marzo. Ancora una volta Hugh Jackman vestirà i panni di Wolverine, l’uomo dagli artigli in lega di metallo. Per l’occasione Panini Comics renderà nuovamente disponibile l’appassionante comics scritto da Mark Millar e Steve McNiven che ha ispirato il film Logan diretto da James Mangold. La trama del film propone un Logan ormai stanco che cerca di nascondersi dal resto del mondo e di proteggere il Professor x. Tuttavia, il suo passato torna a riaffacciarsi quando una giovane mutante piomba nella sua vita proiettandolo in una nuova avventura. Il fumetto Wolverine - Vecchio Logan che fa parte della collana Marvel Greatest Hits, sara pubblicato dalla Panini dal 2 marzo 2017 e proporrà una narrazione nella quale Logan è ormai avanti con gli anni, ritiratosi a vita privata dopo che il crimine ha vinto gli eroi disegnando un scenario post apocalittico nel quale Wolverine sembra aver riposto gli suoi artigli. Un capolavoro della narrazione comics che torna quasi in concomitanza con l’uscita al cinema del film. Panini Comics ha annunciato anche la pubblicazione di La Nuovissima Wolverine 1, della collana Marvel Collection. Laura Kinney viene clonata con il DNA di Wolverine per farla diventare un arma. Una volta riuscita a fuggire sotto la guida di Logan diventerà la sua allieva, pronta a prenderne l’eredità come la nuova Wolverine. La Nuovissima Wolverine n. 1 sarà disponibile in fumetteria a partite dal prossimo 9 marzo. Nel film Logan - The Wolverine verrà coinvolto nella trama anche il personaggio di Laura Kinney che nella narrazione originaria a fumetti è destinata a diventare la nuova Wolverine e ad assumere l’eredità di Logan. Laura Kinney nel film Logan - The Wolverine verrà interpretata dalla giovanissima Dafne Keen che ha debuttato nella serie televisiva The Refugees. © Riproduzione riservata

