O11CE – Undici Campioni, intervista al cast della serie Disney sul calcio

"O11CE – Undici Campioni" è la prima serie tv Disney live action dedicata al calcio.

La trama sfrutta il dinamismo dell'ambientazione sportiva per costruire una storia avvincente e significativa. Il protagonista principale è Gabo Moreti, un ragazzo di sedici anni che vive insieme a sua nonna in una piccola cittadina chiamata Álamo Seco e insegue il sogno di diventare un calciatore professionista. Il suo talento attira l'attenzione di Francisco, l'allenatore di calcio dell'accademia sportiva IAD, il quale gli offre una borsa di studio nonché un posto nella squadra ufficiale della scuola, i Falchi Dorati.

La storia raccontata da "O11CE – Undici Campioni" suscita interesse e curiosità non soltanto per la popolarità internazionale del calcio ma anche per i preziosi insegnamenti che il pubblico può ricavare dagli episodi. La nuova produzione Disney Channel America Latina in collaborazione con Disney Channel EMEA fa luce sulla tenacia e sulla determinazione necessarie per superare le difficoltà e concretizzare le proprie ambizioni nello sport come nella vita.

Abbiamo intervistato gli attori Mariano González (Gabo), Sebastián Athié (Lorenzo) e Paulina Vetrano (Zoe), in Italia per la conferenza stampa della serie.

D: Il protagonista di "O11CE – Undici Campioni" insegue lo stesso sogno di milioni di ragazzi, diventare un calciatore professionista. Avete mai avuto questa ambizione?

Mariano González: Da piccolo giocavo a fare l’attore ma il mio vero sogno era diventare un calciatore. Ora queste due cose si sono unite in O11CE.

Paulina Vetrano: A me è sempre piaciuto tutto quello che riguardava l’arte, fin da piccola mi divertivo a recitare con le mie sorelle e le mie amiche. Ora sto iniziando a coltivare sempre di più l’aspetto musicale, un altro mio sogno è proprio quello di lavorare nel campo della musica.

Sebastián Athié - Da piccolo amavo sia giocare a calcio che recitare, queste due passioni sono sempre andate mano nella mano. In generale penso che quando ti piace qualcosa devi metterci tutta la tua passione, tutto il tuo cuore per riuscire a realizzarla davvero.

D: Oltre ai Falchi Dorati qual è la vostra squadra del cuore? C’è un giocatore che ammirate particolarmente?

Mariano González - Sono un grande fan del Boca Juniors e di Lionel Messi.

Paulina Vetrano - Sono una fan della squadra della città dove sono cresciuta, il Banfield. Come calciatore mi piace Neymar.

Sebastián Athié - Sono di Querétaro, pertanto tifo per la squadra della città che milita nella Primera División messicana ed è conosciuta anche come Gallos Blancos. Inoltre sono un grande appassionato del Real Madrid. I calciatori che mi ispirano sono Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski.

Gli episodi di "O11CE – Undici Campioni" andranno in onda su Disney XD dal 20 marzo 2017, da lunedì a venerdì alle ore 19.20.

