American Fable, il film thriller sul pericoloso rifugio nella fantasia 21/02/2017 18:17 "American Fable" è il film thriller di Anne Hamilton. American Fable è il film uscito di recente negli Stati Uniti, e disponibile anche nelle piattaforme VOD. Il film ha ottenuto buone recensioni dalla critica statunitense. La storia è quella di Gitty (Peyton Kennedy) che vive con la sua famiglia, nel periodo della crisi agricola del 1980. Ha undici anni e si perde in un mondo di fantasia dove tutto è possibile: ma un giorno è sbarrata nella propria favola quando fa la scoperta di un uomo misterioso, ben vestito (Richard Schiff), tenuto prigioniero in un silos della sua famiglia. Inizia così un percorso labirintico che trasforma il mondo di Gitty, cosicché deve mettere in discussione la sua lealtà verso la propria famiglia. Il film è stato presentato anche al Sundance Selects. È diretto da Anne Hamilton, e ha nel cast Kip Pardue e Marci Miller. È distribuito da IFC Film. © Riproduzione riservata

