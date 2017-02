Serie tv più viste negli USA: 'NCIS' mantiene la vetta della classifica 20/02/2017 19:30 La classifica delle serie televisive più viste negli Stati Uniti dal 13 al 19 febbraio 2017. "NCIS" mantiene la prima posizione della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. Il quindicesimo episodio della quattordicesima stagione, intitolato "Pandora's Box (Part I)" e diretto da Arvin Brown, ha registrato 15.29 milioni di spettatori. Perde terreno e resta al secondo posto la sitcom "The Big Bang Theory". Il sedicesimo episodio della decima stagione, intitolato "The Allowance Evaporation" e diretto da Mark Cendrowski. è stato visto da 13.51 milioni di spettatori. "Bull" conserva la terza posizione. Il quattordicesimo episodio, intitolato "It's Classified" e diretto da Dennis Smith, è stato seguito da 10.64 milioni di spettatori. © Riproduzione riservata

