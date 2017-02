Festival di Berlino 2017, i vincitori di tutte le categorie

Il 67esimo Festival di Berlino si è concluso con la vittoria di del film "On body and soul” di Ildico Enyedi: il film racconta di Mária, che inizia a lavorare come nuovo controller di qualità in una macelleria, fino ad innamorarsi del capo.

Aki Kaurismaki con “The other side of hope" ottiene l'Orso d'argento alla regia. L'Orso d'oro della giuria va a "Felicitè" di Alain Gomis: la storia è quella di una cantante di Kinshasa che cerca i soldi per far curare il figlio vittima di un incidente. L’Orso d’argento Alfred Bauer va a "Spoor" di Agnieszka Holland, sulla storia di un signora settantenne che lotta contro il patriarcato venatorio; la migliore sceneggiatura è quella di "Una mujer fantastica" di Sebastian Lelio, sulla vita di un transgender che rivendica anche i diritti dopo la morte del compagno.

La migliore attrice è Kim Minhee per "On the beach at night alone” di Ang Sang-soo, l’attore è George Friedrich di "Bright nights". Il documentario vincitore è "Ghost hunting" di Raed Andoni, sulla vita in prigionia dei palestinesi.

La menzione speciale è andata a “Centaur” di Nicolás Suárez, mentre il premio della Giuria Giovane è andato a “Little Harbour” di Iveta Grófová.

