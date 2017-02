Song to Song, immagini romantiche nel trailer del film di Terrence Malick

Galleria fotografica

Cinema Ryan Gosling film, da The Big Short a The Haunted Mansion di Guillermo Del Toro Ryan Gosling è in trattativa con Guillermo Del Toro, interessato a entrare nel cast di The Haunted Mansion, progetto cinematografico targato Disney che Del Toro aveva già annunciato nel 2010 in occasione del Comic-Con. Non è chiaro se il film, basato sulla celebre attrazione di Disneyland, sarà una commedia per famiglie ...

Cinema / Recensioni Recensione film To The Wonder, la rivoluzionaria stanchezza di Terrence Malick Terrence Malick in To The Wonder racconta di uomo e una donna che hanno una relazione, ma i loro caratteri sono troppo diversi e si lasciano. Questa è in sintesi la trama del film presentato alla Mostra de Cinema di Venezia, semplice come nei drammi borghesi dell’800 e altrettanto destabilizzante. Nell’epoca dei film in 3D ...

Cinema E' nata una stella - Rooney Mara Sempre più spesso il nome di Rooney Mara compare nei cast di film importanti, come in Millennium - Uomini che odiano le donne diretto da David Fincher, in uscita il 3 febbraio nelle sale italiane. Ma chi è e cosa ha fatto finora? Attrice ventisettenne statunitense, ha debuttato come attrice nel 2005 con un piccolo ruolo nel film horr...

Cinema Alone di mistero sui progetti di Terrence Malick Ci aveva abituati ad una lentezza alla Kubrick nella lavorazione dei suoi film, con cinque soli titoli in trentotto anni. Incuriosisce quindi il fatto che il riservato e pignolo regista statunitense Terrence Malick stia contemporaneamente lavorando su quattro fronti, ovviamente tutti avvolti da un fitto alone di mistero, come suo solito. Il primo ...

Cinema Oscar 2012 - Tutte le nomination in attesa del 26 febbraio Sono state annunciate ieri 24 gennaio a Los Angeles, nel corso di una breve cerimonia televisiva condotta dall'attrice Jennifer Lawrece e dal presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences Tom Sherak, tutte le candidature ufficiali agli Oscar 2012 che si terranno domenica 26 febbraio e saranno presentati per la nona volta dall'attore c...

Cinema Recensione film The Tree of Life: una trama alla ricerca del fulcro dell’esistenza Recensione The Tree of Life: dov’è il fulcro dell’esistenza. Il film di Terrence Malick conserva un copione talmente esile che se un regista esordiente lo sottoponesse ad un produttore, sarebbe confiscato in un cassetto e chiuso a chiave. Solo Malick poteva dirigere una storia di una famiglia texana degli anni Cinquanta, con la ...

Cinema Festival di Cannes 2011: diario del quinto giorno, tra alberi e bordelli Festival di Cannes 2011: diario del quinto giorno, tra alberi e bordelli. Nella seconda settimana del festival, Terrence Malick – assente alla conferenza stampa - propone The tree of life-L’albero della vita. Nel Texas degli anni '50, Jack è cresciuto tra un padre autoritario e una madre amorevole e generosa. La nascita dei...

Cinema Terrence Malick e il nuovo film con Ben Affleck e Rachel Weisz Terrence Malick, il regista più cerebrale di Hollywood torna al cinema con un film che vede come protagonisti Ben Affleck e Rachel Weisz. Il film è in post-produzione, e racconta una storia d'amore commovente e vigorosa, come nello stile del regista de La sottile linea rossa (1998). In sintonia con la riservatezza di Malick, nulla si...

