Recensione L'Homme qui tua Lucky Luke una magnifica graphic novel di Mattihieu Bonhomme

“L’Homme qui tua Lucky Luke” è una graphic novel creata dal grande scrittore e disegnatore Mattihieu Bonhomme. Con questa sua opera, uscita in Francia il primo aprile scorso, lo scrittore ha voluto omaggiare lo storico creatore di Lucky Luke, Morris. Inoltre Mattihieu Bonhomme con questa graphic novel ha vinto il premio Saint-Michel per miglior libro. La graphic novel è stata pubblicata dalla casa editrice Dargaud.

La trama di questa graphic novel ci porta nel mondo di Lucky Luke. È una notte di tempesta, il nostro protagonista non riesce a proseguire lungo il suo cammino così decide di fermarsi nel piccolo villaggio di Froggy. Nella locanda del paese conosce Doc Wednesday, un uomo ben noto alla legge, ma che aiuterà Lucky Luke in modo davvero inaspettato. Nel paese un pugno di uomini cerca di far fortuna cercando l’oro, ma i risultati tardano ad arrivare. Il giorno dopo il suo arrivo la voce che la leggenda Lucky Luke è arrivata in paese si diffonde molto rapidamente e sotto alla sua locanda c’è tutto il paese ad attenderlo. Gli abitanti gli vogliono chiedere aiuto per trovare il bandito che ha rapinato la diligenza che trasportava il poco oro dei poveri minatori, e anche se Lucky Luke avrebbe voluto fare solo una piccola sosta, non può rifiutarsi di dare una mano.

La graphic novel “L’Homme qui tua Lucky Luke” è un’opera che l’autore ha voluto scrivere per omaggiare, come lui stesso ha dichiarato, un grande eroe della sua infanzia. Il libro si apre con un colpo di scena, si vede Lucky Luke di spalle riverso a terra, e una grande domanda che aleggia tra le pagine, chi ha ucciso Lucky Luke? Tra le pagine di questa graphic novel troviamo una storia con forti valori, soprattutto nei discorsi che Doc Wednesday fa a Lucky Luke, sul non perdere mai la cura di se stesso e di non diventare come lui, un uomo che beve troppo e che fuma troppo e che si è lasciato andare. Doc ripete più volte a Luke che deve rimanere un esempio da seguire e che non deve mai cadere dal piedistallo su cui le persone lo hanno messo. I disegni di questa opera sono davvero molto belli i colori mai accessi o troppo ingombranti aiutano il lettore a rimanere sempre preso dalla storia, con questi disegni troviamo un Lucky Luke rinnovato e sempre molto attuale.

Il personaggio principale è ovviamente il grande Lucky Luke, che si trova costretto dal popolo del piccolo villaggio ad aiutarli a trovare il bandito che ha assalito la diligenza ed ha rubato l’oro che trasportava. Luke cerca di capire perché lo sceriffo della città non porti avanti le indagini, ma quando scopre che in realtà lo sceriffo non è uno ma ben tre fratelli, le cose si complicano. Lo scontro con i tre fratelli è quasi immediato da quando appena arrivato gli hanno intimato di dare loro la sua arma, ma soprattutto dopo che si rifiutano di ridargliela. In quel momento per Luke diventa una questione anche personale.

Questo libro è utile per chi come me non è cresciuta con il mito di Lucky Luke e sicuramente non l’ha mai letto quando ero piccola. Un approccio totalmente nuovo ad un personaggio storico dei fumetti, soprattutto la scoperta di un personaggio dal cuore nobile e con la pistola sempre pronta ma mai utilizzata a sproposito. Un libro utile per le nuove generazioni che si vogliono avvicinare a questo mito di un tempo passato.

