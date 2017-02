Silicon Valley, quarta stagione: oltre 200 mila visualizzazioni per il teaser trailer 18/02/2017 13:16 La quarta stagione della serie televisiva "Silicon Valley" debutta su HBO il 23 aprile 2017. La quarta stagione di "Silicon Valley" debutta su HBO il 23 aprile 2017. Il teaser trailer pubblicato ieri sul canale YouTube dell'emittente televisiva statunitense concede alcune scene dai nuovi episodi della comedy creata da Mike Judge, John Altschuler e Dave Krinsky. Il video ha già superato 200 mila visualizzazioni. Silicon Valley, 'le storie sono intelligenti, ma sono anche vere': intervista all'attore Stephen Tobolowsky La trama della serie televisiva si svolge nel settore dell'informatica e racconta le vicende di un gruppo di giovani ragazzi che fondano una start up nella Silicon Valley, in California. © Riproduzione riservata

