La ragazza del treno, gli extra del dvd del film campione d'incassi 18/02/2017 12:54 "La ragazza del treno" ("The girl on the train") è il dvd in uscita: molti sono gli extra, per un film con Emily Blunt risultato essere uno dei maggiori successi al box office. La ragazza del treno (“The girl on the train”) è il film di cui è disponibile il dvd e blu ray dal 23 febbraio 2017 (qui le modalità per vincere una copia del dvd e blu-ray). Il dvd e blu-ray contengono molti contenuti extra, come le scene tagliate ed estese, gli speciali “Le donne dietro la ragazza”, “A bordo del treno”, il commento con il regista Tate Taylor. Il film è uno dei maggiori incassi in Italia del 2016, con 4.843.000 Euro. Al mondo ha incassato 173.185.859 dollari. Nel cast ci sono Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux, Luke Evans e Lisa Kudrow. È tratto dall’omonimo romanzo di Paula Hawkins, che ha venduto 15 milioni di copie. Racconta di Racher, donna afflitta dal recente divorzio e incapace di accettare la fine del matrimonio e il tradimento dell’ex marito. Così comincia ad osservare una coppia apparentemente perfetta che vive in una casa che vede ogni giorno dal treno che la conduce al lavoro. Il suo atteggiamento si tramuta quasi in voyeurismo, finché una mattina scorge dal finestrino una scena che la sconvolge e si trova improvvisamente coinvolta in un caso misterioso che coinvolge il suo ex marito. Il dvd e blu-ray sono in lingua Italiana e inglese (5.1 / DTS HD MA), con sottotitoli in Italiano. Il video è 1,85:1/1920x1080 /colore. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci





